Экс-жена Позитива назвала истинную причину развода: На первом месте была работа и музыка
Алексей Завгородний и Анна Андрийчук-Завгородняя два года пытались спасти брак.
Решение расторгнуть брак было взвешенным, а не спонтанным. Пара пыталась восстановить семью даже когда уже не жила вместе. Успехом эти попытки не увенчались.
Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим,‒ заявила Анна.
Экс-избранница исполнителя также призналась, что думает о слухах, что якобы Алексей закрутил роман на стороне.
Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила,‒ добавила знаменитость.
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