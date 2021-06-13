Экс-жена Позитива назвала истинную причину развода: На первом месте была работа и музыка

13 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Экс-жена Позитива назвала истинную причину развода: На первом месте была работа и музыка
Экс-жена Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя
социальная сеть Instagram

Алексей Завгородний и Анна Андрийчук-Завгородняя два года пытались спасти брак.

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Бывшая жена Позитива впервые дала откровенное интервью, где рассказала о причинах расставания с любимым. Так, Анна призналась, что всему виной работа мужа, которую он вынес на первое место.

Решение расторгнуть брак было взвешенным, а не спонтанным. Пара пыталась восстановить семью даже когда уже не жила вместе. Успехом эти попытки не увенчались.

Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим,
‒ заявила Анна.

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram

Экс-избранница исполнителя также призналась, что думает о слухах, что якобы Алексей закрутил роман на стороне.

Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила,
‒ добавила знаменитость.

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Развод пары еще официально не оформлен, но они продали и поделили совместно нажитую квартиру.

Напомним,

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram
 

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