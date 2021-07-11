Тарас Цымбалюк опубликовал первые снимки со своей свадьбы в Карпатах
Украинский актер Тарас Цымбалюк связал себя узами брака с избранницей Тиной. Пара встречалась три года.
Для торжества невеста выбрала два белых атласных платья: одно со шлейфом, длинными рукавами, воротником и открытой спинкой, а второе ‒ короткое, с большим бантом на спине и открытым декольте. Жених же облачился в классический черный костюм с бабочкой и белые кроссовки.
Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех пор я чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь! Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь! Спасибо, моя девочка,‒ такие слова адресовал любимой актер.
Не отставала от избранника и невеста. Девушка поделилась подборкой трогательных кадров и написала слова благодарности мужу.
Так и продолжай крепко держать меня в своих объятиях, а я буду продолжать излучать счастье и любовь. Мужчины, делайте для своих девушек праздники ‒ оно того стоит.
Напомним,