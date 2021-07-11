Тарас Цымбалюк опубликовал первые снимки со своей свадьбы в Карпатах

11 июля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Тарас Цымбалюк опубликовал первые снимки со своей свадьбы в Карпатах
Актер Тарас Цымбалюк
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Украинский актер Тарас Цымбалюк связал себя узами брака с избранницей Тиной. Пара встречалась три года.

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Церемония бракосочетания молодых людей состоялось среди роскошной природы Карпат. Возлюбленные устроили романтическую фотосессию, кадрами с которой мужчина поделился в своем микроблоге.

Для торжества невеста выбрала два белых атласных платья: одно со шлейфом, длинными рукавами, воротником и открытой спинкой, а второе ‒ короткое, с большим бантом на спине и открытым декольте. Жених же облачился в классический черный костюм с бабочкой и белые кроссовки.

Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех пор я чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь! Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь! Спасибо, моя девочка,
‒ такие слова адресовал любимой актер.

Не отставала от избранника и невеста. Девушка поделилась подборкой трогательных кадров и написала слова благодарности мужу.

Так и продолжай крепко держать меня в своих объятиях, а я буду продолжать излучать счастье и любовь. Мужчины, делайте для своих девушек праздники ‒ оно того стоит.

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Фолловеры умилились трогательными кадрами молодоженов и засыпали их комплиментами: «Как же красиво! Поздравляем!», «Какая милая пара, очень стильно так все подобрано», «Восхищение! Вдохновение! Вера! Любовь! Сказка! Могу продолжать и продолжать...», «Ви чарівні, пронесіть любов крізь все життя».

Напомним,

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