Джамала призналась, на сколько кило похудела за 4 месяца

В июне 2020 года певица Джамала родила второго ребенка. За время беременности исполнительница набрала 20 лишних килограмм, с которыми борется и сегодня.

Когда сыну исполнилось 8 месяцев, артистка с большим энтузиазмом принялась приводить свое тело в порядок и даже отказалась от грудного вскармливания. Она обратилась за помощью к диетологу, который подобрал для нее индивидуальный режим питания. Также звезда усиленно тренировалась в зале.

В недавнем интервью Джа призналась, что за 4 месяца ей удалось избавиться от 12 лишних килограммов.

Во время первой беременности я могла как-то вес больше контролировать и набрала где-то 13 кг, и это была супер норма. А вторая беременность пришлась на пандемию, поэтому не было спорта. Я люблю плавать, но не было возможности посещать бассейн. Отсутствие спорта плюс сериалы, печенье сыграли свою роль. И всякие штучки, которые ты себе позволяешь во время беременности, а после у тебя так же включается: «Я что, не могу себе позволить?»

Певица Джамала / социальная сеть Instagram

Исполнительница заявляет, что самым сложным было для нее на первых порах «держаться». Результаты активных тренировок и диеты сначала давали очень незаметные результаты.

Первый месяц был сложным, и когда через две недели я пришла взвешиваться, оказалось, что я сбросила всего 800 граммов. Я была в шоке! Как? Я же просто супер-отличница, я ничего не ела: ни печенья, ничего сладкого, молочного, фруктов, никаких фруктов вообще! Бананов! Я очень люблю бананы. Ни одного! И всего 800 грамм за первые две недели! Мне кажется, это был самый тяжелый момент. Не бросить и не сказать: «Да, ничего не действует, все, пока, я буду есть, как я ела». А потом, когда через две недели и еще через две недели на весах уже стало минус два кило ‒ о, это уже интереснее,

‒ делится звезда.

На данный момент Джамала продолжает правильно питаться, иногда позволяя себе фастфуд. Вот только удовольствия от него она уже не получает.

Напомним,