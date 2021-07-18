Лолита Милявская впервые рассказала, чем болеет ее 22-летняя дочь

18 июля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Лолита Милявская впервые рассказала, чем болеет ее 22-летняя дочь
Певица Лолита Милявская
социальная сеть Instagram

В 1998 году певица Лолита Милявская родила дочь Еву. Девочка родилась недоношенной, из-за чего имеет проблемы со здоровьем.

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Недавно знаменитость в интервью впервые призналась, какой же диагноз поставили ее единственной наследнице, которая проживает с бабушкой в Киеве. Девушка страдает синдромом Аспергера ‒ болезнью, которая характеризуется сложностями в социальном взаимодействии, ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий.

Исполнительница разоткровенничалась, что не была готова к детям, возможно поэтому так сложилась судьба ее и ее дочери.

Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили недавно,
‒ сообщила артистка.

Лолита Милявская с дочкой Евой / социальная сеть Instagram

Дочь Лолиты не всегда адекватно реагирует на чужие эмоции. К примеру, на концерте певицы под грустную песню она может начать плакать, только потому, что думает, что маме плохо. Также у нее проявляется зацикленность на предметах. Она может какое-то время крутить любой предмет в руках.

Звездная мама всегда поддерживает дочь, подбадривает и регулярно говорит комплименты. Она окружила ее теплотой и заботой, которой не хватало ей самой.

Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее,
‒ заявляет Милявская.

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К слову, биологического отца ребенка Лолита не афиширует. Девочка по документам носит фамилию третьего мужа Милявской Александра Цекало.

Напомним,

Лолита Милявская с третьим мужем Александром Цекало и дочкой Евой / социальная сеть Instagram
 

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