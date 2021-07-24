Ольга Куриленко похвасталась фигурой в открытом купальнике — фото

24 июля 2021 12:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ольга Куриленко похвасталась фигурой в открытом купальнике — фото
Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном купальнике / @olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко снова порадовала поклонников фотографиями своего отдыха.

Куриленко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в красивом черном купальнике с белыми вставками без бретелей. 

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По словам звезды, она провела день у бассейна и здорово отдохнула.

Поклонники актрисы отметили не только отличный выбор купальника для отдыха, но и, конечно же, идеальную фигуру звезды. 

Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном купальнике / @olgakurylenkoofficial

Отметим, что недавно Ольга угодила в небольшой скандал, ее посчитали излишне худой.

Напомним,

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