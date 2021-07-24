Ольга Куриленко похвасталась фигурой в открытом купальнике — фото
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко снова порадовала поклонников фотографиями своего отдыха.
Куриленко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в красивом черном купальнике с белыми вставками без бретелей.
Поклонники актрисы отметили не только отличный выбор купальника для отдыха, но и, конечно же, идеальную фигуру звезды.
Отметим, что недавно Ольга угодила в небольшой скандал, ее посчитали излишне худой.
Напомним,