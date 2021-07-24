Леся Никитюк в бикини воспроизвела фурор в сети
Телеведущая находится за границей на отдыхе!
Украинская артистка Леся Никитюк снова порадовала поклонников обольстительным кадром. На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото в полный рост в бикини персикового цвета с цветочным принтом.
Но обратили внимание поклонники звезды и на вывеску позади артистки.
Прикупила отель,— подписала фото Леся.
Действительно, на вывеске позади находится фамилия звезды на английской языке и слово «пляж».
В комментариях некоторые подписчики выразили мнение, что на фото монтаж, другие же поинтересовались, где расположен этот отель.
Напомним,