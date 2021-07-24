Леся Никитюк в бикини воспроизвела фурор в сети

24 июля 2021 13:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Леся Никитюк в бикини воспроизвела фурор в сети

Телеведущая находится за границей на отдыхе!

Украинская артистка Леся Никитюк снова порадовала поклонников обольстительным кадром. На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото в полный рост в бикини персикового цвета с цветочным принтом. 

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Никитюк на фото продемонстрировала идеальный загар и прекрасную фигуру. 

Но обратили внимание поклонники звезды и на вывеску позади артистки. 

Прикупила отель,
 — подписала фото Леся.

Действительно, на вывеске позади находится фамилия звезды на английской языке и слово «пляж».

В комментариях некоторые подписчики выразили мнение, что на фото монтаж, другие же поинтересовались, где расположен этот отель.

Олеся Никитюк в бикини воспроизвела фурор в сети / @lesia_nikituk

Напомним,

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