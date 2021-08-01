Степан Казанин с женой отправились на отдых в Барселону ‒ яркие фото Катерина Даниленко

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Степан Казанин с женой Натальей социальная сеть Instagram

Звезда "Квартал 95" Степан Казанин часто радует поклонников снимками в соцсетях, где делится яркими событиями из своей жизни. В этот раз мужчина похвастался отдыхом в Испании.