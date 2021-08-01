Степан Казанин с женой отправились на отдых в Барселону ‒ яркие фото

1 августа 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Степан Казанин с женой отправились на отдых в Барселону ‒ яркие фото
Степан Казанин с женой Натальей
социальная сеть Instagram

Звезда "Квартал 95" Степан Казанин часто радует поклонников снимками в соцсетях, где делится яркими событиями из своей жизни. В этот раз мужчина похвастался отдыхом в Испании.

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Юморист и его супруга Наталья посетили Барселону, где запечатлели себя на фоне местных достопримечательностей. В кадре Степан позирует в насыщенной синей рубашке с птицами и джинсовых шортах, а его рыжеволосая жена облачилась в зеленое платье миди со сборкой на поясе. Образ дизайнера дополнила небольшая белая сумочка, а голову шоумена украшали солнцезащитные очки.

Степан Казанин с женой Натальей на отдыхе в Барселоне / социальная сеть Instagram

Супруга Казанина поспешила поделиться впечатлениями о поездке в новом посте. Женщина с огромным удовольствием возвращается в этот город снова и снова. Ее радует приятная погода, улыбки прохожих и гостеприимство местных жителей.

Барселона очень древняя и молодая одновременно. Неспешная и при этом динамичная. Очень толерантная! Без понтов и на позитиве,
‒ пишет Наталья.

Степан Казанин с женой Натальей на отдыхе в Барселоне / социальная сеть Instagram

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Фолловеры обрадовались новым кадрам пары и засыпали ее комплиментами: «Вам так идут яркие цвета!», «Какие милые», «Хорошего отдыха! За вами приятно наблюдать», «Красивые снимки», «Счастья вашей семье».

Напомним,

Степан Казанин с женой Натальей на отдыхе в Барселоне / социальная сеть Instagram
 

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