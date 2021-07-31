Андрей Фединчик впервые прокомментировал драку, которую устроил на улице

31 июля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Андрей Фединчик впервые прокомментировал драку, которую устроил на улице
Актер Андрей Фединчик
социальная сеть Instagram

Украинский актер Андрей Фединчик вышел на связь с поклонниками в своем микроблоге после инцидента, который случился в минувшие выходные в столице.

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Артист ночью устроил драку с автомобилистами, катаясь на электросамокате. Мужчина громко кричал и не мог сдерживать свой гнев. Спустя неделю звезда театра и кино объяснил, что у него случился нервный срыв.

В Instagram Андрей записал видеообращение, где извинился на свое поведение и заявил, что идет к специалисту, чтобы решить накопленные проблемы.

Я не умею контролировать свой гнев. Все те слова, которые я кричал в тот вечер... Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал, а мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе и все эти слова я кричал самому себе. Меня это не оправдывает,
‒ отметил Фединчик.

Мужчина признался, что такой инцидент не впервые с ним произошел. У него уже была вспышка агрессии, но к драке тогда не дошло.

Не можешь жить в обществе, иди в лес. Я бы хотел быть в то время в лесу, заниматься там саморазрушением, но это произошло так. Была и раньше такая ситуация. Это не первый раз. Просто тогда обошлось без драк и без каких-либо повреждений, но состояние было такое же,
‒ откровенничает знаменитость.

Андрей признался сам себе, что самостоятельно преодолеть проблемы у него не получается. Он уже начал работу с психологом, чтобы впредь подобное не повторилось.

Я не обратил сильно на это внимание. Потому что ты живешь как нормальный человек, общаешься, там, семья, дом, работа. А потом бац ‒ срыв. Думаешь, а эмоциональная работа, усталость. Пошел дальше. Опять друзья, работа, потом бац ‒ срыв. Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Сегодня я был у специалиста. Я буду заниматься этим вопросом уже серьезно. Я хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем этой ситуации по видео, или в ту ночь.

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Поддержать артистка в комментариях решила его супруга Наталка Денисенко: «Андрюша, я верю в тебя и люблю! Горжусь, что ты нашел в себе силы сделать такой важный шаг!». Кроме того, слова поддержки выразила коллега Андрея Ксения Мишина и его сестра Татьяна.

Напомним,

 

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