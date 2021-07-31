Санта Димопулос впечатлила подкачанным телом на отдыхе в Греции

31 июля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Санта Димопулос впечатлила подкачанным телом на отдыхе в Греции
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Звезда "Танцев со звездами" Санта Димопулос опубликовала пикантный снимок в Instagram.

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Знаменитость вместе с семьей проводит отпуск на острове Миконос, где наслаждается роскошной природой, теплым Эгейским морем и местными достопримечательностями. Не забывает певица радовать поклонников своим красивым видом в соцсетях.

Так, артистка поделилась кадром с пляжа, на котором позирует в раздельном купальнике оранжевого цвета. Наряд отлично подчеркнул роскошные изгибы тела исполнительницы. Образ ее дополнили объемные солнцезащитные очки.

Принять позу,
‒ кратко подписала кадр Санта.

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Фолловеры тут же принялись засыпать звезду комплиментами: «Ты великолепна», «Идеальное тело», «Вы шикарно выглядите!», «Добрый вечер, Санта! У вас просто потрясающая фигура. Классных вам выходных, и крутого настроения!», «Мечта!», «Beautiful woman».

Напомним,

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