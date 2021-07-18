Санта Димопулос травмировалась во время бега ‒ фото

18 июля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Санта Димопулос травмировалась во время бега ‒ фото
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Певица Санта Димопулос даже на отдыхе во Франции не перестает следить за своим телом и много времени уделять спорту.

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На одной из утренних пробежек с артисткой случилась неприятная ситуация. Она упала на камни, травмировав колени и руку. А случилось все из-за очень крутого спуска возле побережья.

В Insta-stories исполнительница опубликовала кадры, на которых видно серьезные раны и ссадины. Санта, оказывается, утром предполагала, что может упасть, а потом будет маскировать раны, но не послушалась свою интуицию.

Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное,
‒ делится эмоциями знаменитость.

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

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Красотка расстроилась больше всего из-за того, что уже в этот вечер у нее было запланированное серьезное светское мероприятие, но оптимизма не потеряла. На благотворительном аукционе звезде удалось выглядеть на все 100%. Она замаскировала пластырем раны и надела роскошное платье длины миди.

Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысль отчаяния не мелькнула! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя в действительности,
– добавила победительница «Танцев со звездами».

Напомним,

 

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