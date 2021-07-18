Санта Димопулос травмировалась во время бега ‒ фото
Певица Санта Димопулос даже на отдыхе во Франции не перестает следить за своим телом и много времени уделять спорту.
В Insta-stories исполнительница опубликовала кадры, на которых видно серьезные раны и ссадины. Санта, оказывается, утром предполагала, что может упасть, а потом будет маскировать раны, но не послушалась свою интуицию.
Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное,‒ делится эмоциями знаменитость.
Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысль отчаяния не мелькнула! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя в действительности,– добавила победительница «Танцев со звездами».
Напомним,