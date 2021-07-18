Санта Димопулос травмировалась во время бега ‒ фото

Певица Санта Димопулос даже на отдыхе во Франции не перестает следить за своим телом и много времени уделять спорту.

На одной из утренних пробежек с артисткой случилась неприятная ситуация. Она упала на камни, травмировав колени и руку. А случилось все из-за очень крутого спуска возле побережья.

В Insta-stories исполнительница опубликовала кадры, на которых видно серьезные раны и ссадины. Санта, оказывается, утром предполагала, что может упасть, а потом будет маскировать раны, но не послушалась свою интуицию.

Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное,

‒ делится эмоциями знаменитость.

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

Красотка расстроилась больше всего из-за того, что уже в этот вечер у нее было запланированное серьезное светское мероприятие, но оптимизма не потеряла. На благотворительном аукционе звезде удалось выглядеть на все 100%. Она замаскировала пластырем раны и надела роскошное платье длины миди.

Раньше я бы билась в истерике, сейчас – даже мысль отчаяния не мелькнула! Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя в действительности,

– добавила победительница «Танцев со звездами».

Напомним,