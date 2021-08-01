Блогер София Стужук вновь собирается лечь под нож пластического хирурга: Переделаю сиськи порноактрисы

1 августа 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Блогер София Стужук вновь собирается лечь под нож пластического хирурга: Переделаю сиськи порноактрисы
Блогер София Стужук
социальная сеть Instagram

Блогер-миллионнник София Стужук намерена вновь корректировать свою внешность с помощью пластической хирургии.

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Знаменитость несколько месяцев назад увеличила грудь и утверждала, что результат ее очень порадовал. Подписчики блогера, понятное дело, разделились на два лагеря: одни поддержали девушку и оценили ее новые формы, другие же утверждают, что грудь смотрится совсем неестественно и даже вульгарно. Да и сама многодетная мама начала сомневаться, правильно ли она сделала.

София Стужук / социальная сеть Instagram

В Insta-stories София призналась своей аудитории, что чувствует себя резиновой куклой, а свою грудь называет «огромными шарами». Стужук склоняется к тому, что вновь пойдет к хирургу, но уже к другому, чтобы сделал все более естественно.

Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом…Я точно не понимаю, то ли они слишком большие, то ли я не соблюдала правил, не ходила с бандажом, и они не опустились. Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже,
‒ резюмировала 26-летняя звезда Instagram.

Напомним,

Instagram-stories Софии Стужук / социальная сеть Instagram

 

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