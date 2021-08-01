Анастасия Приходько показала, как опухла из-за проблем с зубом мудрости ‒ видео
Певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.
На выходных Анастасию начал беспокоить зуб мудрости, проблема усугублялась тем, что обезболивающие препараты она не могла принимать, так как кормит малыша Луку грудью. Звезда долго терпела и надеялась, что все пройдет, но осложнения пошли на горло.
Многодетная мама обратилась к хирургу, который вырвал ей зуб мудрости, ведь воспаление связок могло повлиять на голос артистки.
Вот такая я опухшая и отекшая встаю каждый день, сильно болит горло, потому что осложнения пошли на него,‒ рассказывает подписчикам Приходько.
Напомним,
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