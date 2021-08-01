Анастасия Приходько показала, как опухла из-за проблем с зубом мудрости ‒ видео

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram исполнительница призналась, что после каждых родов, а у артистки на счету их уже трое, у нее выпадает зуб. Так случилось и в этот раз.

На выходных Анастасию начал беспокоить зуб мудрости, проблема усугублялась тем, что обезболивающие препараты она не могла принимать, так как кормит малыша Луку грудью. Звезда долго терпела и надеялась, что все пройдет, но осложнения пошли на горло.

Многодетная мама обратилась к хирургу, который вырвал ей зуб мудрости, ведь воспаление связок могло повлиять на голос артистки.

Вот такая я опухшая и отекшая встаю каждый день, сильно болит горло, потому что осложнения пошли на него,

‒ рассказывает подписчикам Приходько.

Сейчас ей очень трудно притрагиваться к десне и говорить, но она надеется, что все прошло удачно, и в скором времени будет чувствовать себя хорошо.

Напомним,