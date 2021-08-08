Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом ‒ что известно о заработках артистки

8 августа 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом ‒ что известно о заработках артистки
Певица Рианна
социальная сеть Instagram

Знаменитая на весь мир певица Рианна заработала $2 млрд. Свое состояние исполнительница умножила не только благодаря музыкальной деятельности.

Читайте такжеMamaRika с мужем и сыном выписались с роддома ‒ фото
Звезда мировой поп и RnB музыки Рианна на сегодня считается одной из самых богатых певиц. Уступает она только Опре Уинфри, чье состояние по данным Forbes Real-Time больше на миллиард.

Исполнительница основную часть денег, а это $1,4 млрд, заработала благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty, который запустила 4 года назад. Компания является совместным бизнесом Рианны и Бернара Арно ‒ владельца французского холдинга и самого богатого человека Европы.

Читайте такжеЭкс-солистка Ранеток Женя Огурцова второй раз стала мамой
Немалые доходы певице приносит собственная марка нижнего белья Savage X Fenty, запущенная в 2018 году. Артистка также является лицом этого бренда. И только часть денег звезде принесла музыкальная и актерская деятельность.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Рианна бизнес звезд социальные сети фото новости

Материалы по теме

Никита Добрынин рассказал, как проходят его бессонные ночи с новорожденным сыном
Новости

Никита Добрынин рассказал, как проходят его бессонные ночи с новорожденным сыном
Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
Я все тебе докажу - 16 серия: смотреть онлайн от 05.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 16 серия: смотреть онлайн от 05.08.2021
Я все тебе докажу - 15 серия: смотреть онлайн от 05.08.2021
Сериалы

Я все тебе докажу - 15 серия: смотреть онлайн от 05.08.2021

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Что нельзя делать на Ильин день

Что нельзя делать на Ильин день
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

Звана вечеря-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK