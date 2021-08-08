Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом ‒ что известно о заработках артистки
Знаменитая на весь мир певица Рианна заработала $2 млрд. Свое состояние исполнительница умножила не только благодаря музыкальной деятельности.
Исполнительница основную часть денег, а это $1,4 млрд, заработала благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty, который запустила 4 года назад. Компания является совместным бизнесом Рианны и Бернара Арно ‒ владельца французского холдинга и самого богатого человека Европы.
Напомним,