Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом ‒ что известно о заработках артистки

Знаменитая на весь мир певица Рианна заработала $2 млрд. Свое состояние исполнительница умножила не только благодаря музыкальной деятельности.

Звезда мировой поп и RnB музыки Рианна на сегодня считается одной из самых богатых певиц. Уступает она только Опре Уинфри, чье состояние по данным Forbes Real-Time больше на миллиард.

Исполнительница основную часть денег, а это $1,4 млрд, заработала благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty, который запустила 4 года назад. Компания является совместным бизнесом Рианны и Бернара Арно ‒ владельца французского холдинга и самого богатого человека Европы.

Немалые доходы певице приносит собственная марка нижнего белья Savage X Fenty, запущенная в 2018 году. Артистка также является лицом этого бренда. И только часть денег звезде принесла музыкальная и актерская деятельность.

Напомним,