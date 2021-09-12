Легкий секс, утренний: 71-летний Поплавский назвал главный секрет долголетия

Народный артист Украины Михаил Поплавский удивил признанием.

В недавнем интервью 71-летний певец рассказал, как ему удается хорошо выглядеть в своем возрасте. Оказывается, главными составляющими его «эликсира молодости» являются плавание, правильное питание, спорт и утренний секс. Особое внимание мужчина уделяет последнему.

У меня обязательно 100 грамм сала свеженького, бычьи яйца, овощи, фрукты, конечно же хлеба не ем, картофеля не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс – это долголетие,

‒ утверждает Поплавский.

Певец Михаил Поплавский / социальная сеть Instagram

К слову, о личной жизни исполнителя известно очень мало. Михаил Михайлович был дважды женат. От второго брака у него есть сын Александр и внук Егор. Сейчас же артист уже два года счастливо живет с новой избранницей. Имя ее он не называет.

Напомним,