Легкий секс, утренний: 71-летний Поплавский назвал главный секрет долголетия
12 сентября 2021 17:00
Народный артист Украины Михаил Поплавский
социальная сеть Instagram
Народный артист Украины Михаил Поплавский удивил признанием.
певец рассказал, как ему удается хорошо выглядеть в своем возрасте. Оказывается, главными составляющими его «эликсира молодости» являются плавание, правильное питание, спорт и утренний секс. Особое внимание мужчина уделяет последнему.
У меня обязательно 100 грамм сала свеженького, бычьи яйца, овощи, фрукты, конечно же хлеба не ем, картофеля не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс – это долголетие,‒ утверждает Поплавский.
Певец Михаил Поплавский / социальная сеть Instagram
Напомним,