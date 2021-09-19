Кастинг-директор Мамахохотала в Испании сорвалась со скалы и разбилась насмерть

Украинка Евгения Пилипец отправилась на отдых в Испанию, где погибла из-за несчастного случая.

Девушка, которая работала кастинг-директором киевской студии «Мамахохотала», во время фотосессии на скале не удержалась на ногах и сорвалась. Туристка получила множественные травмы и скончалась по приезду в больницу.

Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей,

– сообщается в заявлении МИД Украины.

Кастинг-директор Мамахохотала Евгения Пилипец / социальная сеть Facebook

К слову, трагическое событие произошло 14 сентября около 19:00 по местному времени. Чтобы сделать селфи на популярной достопримечательности «Балкон Средиземноморья» Евгения перелезла через ограждение смотровой площадки на скале, а дальше не смогла удержать равновесие. Рядом с девушкой в этот момент был ее парень.

Напомним,