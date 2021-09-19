Кастинг-директор Мамахохотала в Испании сорвалась со скалы и разбилась насмерть

19 сентября 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Кастинг-директор Мамахохотала в Испании сорвалась со скалы и разбилась насмерть
Кастинг-директор Мамахохотала Евгения Пилипец
социальная сеть Facebook

Украинка Евгения Пилипец отправилась на отдых в Испанию, где погибла из-за несчастного случая.

Читайте такжеАхтем Сеитаблаев выдал замуж старшую дочь ‒ трогательные фото со свадьбы
Девушка, которая работала кастинг-директором киевской студии «Мамахохотала», во время фотосессии на скале не удержалась на ногах и сорвалась. Туристка получила множественные травмы и скончалась по приезду в больницу.

Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей,
– сообщается в заявлении МИД Украины.

Кастинг-директор Мамахохотала Евгения Пилипец / социальная сеть Facebook

Читайте такжеСолистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что снова влюблена
К слову, трагическое событие произошло 14 сентября около 19:00 по местному времени. Чтобы сделать селфи на популярной достопримечательности «Балкон Средиземноморья» Евгения перелезла через ограждение смотровой площадки на скале, а дальше не смогла удержать равновесие. Рядом с девушкой в этот момент был ее парень.

Напомним,

Место гибели Евгении Пилипец в Испании / социальная сеть Instagram
 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Мамахохотала фото новости смерть звезд Евгения Пилипец

Материалы по теме

Ты делаешь мой мир ярким: Анна Богдан поделилась осенним фотосетом с Михаилом Заливакой
Новости

Ты делаешь мой мир ярким: Анна Богдан поделилась осенним фотосетом с Михаилом Заливакой
Стосується кожного: ДНК матери (эфир от 22.09.2021)
Телешоу

Стосується кожного: ДНК матери (эфир от 22.09.2021)
Люся Интерн: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Позитив признался, поддерживает ли дружеские отношения с бывшей женой
Новости

Позитив признался, поддерживает ли дружеские отношения с бывшей женой

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK