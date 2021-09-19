Кастинг-директор Мамахохотала в Испании сорвалась со скалы и разбилась насмерть
19 сентября 2021 17:00
Кастинг-директор Мамахохотала Евгения Пилипец
социальная сеть Facebook
Украинка Евгения Пилипец отправилась на отдых в Испанию, где погибла из-за несчастного случая.
Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей,– сообщается в заявлении МИД Украины.
Кастинг-директор Мамахохотала Евгения Пилипец / социальная сеть Facebook
Напомним,
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Место гибели Евгении Пилипец в Испании / социальная сеть Instagram