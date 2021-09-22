Шоу Маскарад 2 сезон: Александр Попов рассказал, как мама отреагировала на его выступление в образе Попугая
18 сентября состоялась премьера второго сезона шоу Маскарад на 1+1. Звездные охотники должны разгадать, кто из известных певцов, спортсменов, актеров, ведущих скрывается под тем или иным костюмом.
В конце шоу охотники сделали предположение, что под костюмом Попугая скрывается Александр Попов – ведущий Сніданок.Вихідний. И это оказалось правдой.
Александр поделился своими впечатлениями от участия в шоу и рассказал, что танцевать ему было совсем нелегко, а все из-за сложного и тяжелого костюма. Ведь только одни крылья, украшенные разноцветным оперением, весили 20 кг, а их ширина и высота достигали около двух метров. Всего на костюм для попугая ушло более чем 2000 перышек, каждую из которых крепили вручную.
Мой костюм был очень тяжелым. Меня одевали 5 человек. Это было нелегко, крылья весят 20 кг и с ними танцевать было очень непросто. Мы подготовили танец, отрепетировали, а потом, когда мне надели этот костюм, шлем – я понял, что танцевать не могу. Нам пришлось полностью его переделывать. Потому что за счет этих огромных крыльев, я не мог делать 80% движений, которые до этого мы уже поставили, – признался Александр.
Кстати, что интересно, Попов ранее был чемпионом института по танцам, и только для шоу Маскарад возобновил занятия.
В моем костюме видно только на полметра вперед. И когда я танцевал на сцене, все было на ощупь. Справа от меня была партнерша, которая со мной репетировала танец, она мне сказала, если что, я тебе подскажу. Но у меня такое впечатление, что это тот случай, где ты танцуешь абсолютно с закрытыми глазами. Мы настолько пытались отработать схему, ведь если бы я сделал больше шагов вперед или меньше назад – мог бы упасть или кого-то задеть своими крыльями. Поэтому этот танец был как с закрытыми глазами и с абсолютным ощущением себя в пространстве, – добавил Попов.
Надеюсь, вы видели премьеру мега грандиозного, самого загадочного шоу страны Маскарад. Это было фантастически феерично! Попугай из Рио в исполнении Александра Попова наделал много шума. А образ Саши – это праздник! Смотрела шоу с семьей дома, а потом еще до ночи переписывалась с коллегами. Потому что для нас это тоже был огромный, приятный сюрприз, – поделилась своими впечатлениями коллега Александра по шоу Сніданок. Вихідний Валентина Хамайко.
После того, как Попова рассекретили, ему позвонила мама, и, по словам, Саши, она расплакалась от счастья. Потому что она и не догадывалась, что во время просмотра шоу Маскарад на сцене увидит своего сына.
В свою очередь ведущий отметил, что он не имел права никому рассказывать, что именно он и есть Попугай из Рио и что участвует в шоу Маскарад, но, конечно, ему хотелось намекнуть коллегам и друзьям, чтобы они обратили внимание на Попугая, но нельзя было!
Какой карнавал Рио-де-Жанейро. Какой красавчик или красавица, – сказала Юлия Санина, только увидев Попугая из Рио.
Владимир Дантес отметил, что это было невероятное выступление, и предположил, что под образом скрывается радиоведущий Слава Демин.
Когда Попугай вышел на сцену, нам с командой показалось, что это Влад Яма, но потом мы поняли, что это не Влад, – отметил Юрий Ткач.
Напомним,