Шоу Маскарад 2 сезон: Александр Попов рассказал, как мама отреагировала на его выступление в образе Попугая

18 сентября состоялась премьера второго сезона шоу Маскарад на 1+1. Звездные охотники должны разгадать, кто из известных певцов, спортсменов, актеров, ведущих скрывается под тем или иным костюмом.

В первом эфире шоу Маскарад 2 сезон на сцену вышли 5 персонажей: зажигательный Попугай из Рио, дева Медуза Горгона, загадочная мультиинструменталистка и эко-активистка Мавка, обольстительная и сексуальная Кошка и Мишка Тедди. Открыть второй сезон и первым показать свой номер доверили Попугаю из Рио, который станцевал зажигательный танец из карнавала под латинскую музыку.

В конце шоу охотники сделали предположение, что под костюмом Попугая скрывается Александр Попов – ведущий Сніданок.Вихідний. И это оказалось правдой.

Александр поделился своими впечатлениями от участия в шоу и рассказал, что танцевать ему было совсем нелегко, а все из-за сложного и тяжелого костюма. Ведь только одни крылья, украшенные разноцветным оперением, весили 20 кг, а их ширина и высота достигали около двух метров. Всего на костюм для попугая ушло более чем 2000 перышек, каждую из которых крепили вручную.

Мой костюм был очень тяжелым. Меня одевали 5 человек. Это было нелегко, крылья весят 20 кг и с ними танцевать было очень непросто. Мы подготовили танец, отрепетировали, а потом, когда мне надели этот костюм, шлем – я понял, что танцевать не могу. Нам пришлось полностью его переделывать. Потому что за счет этих огромных крыльев, я не мог делать 80% движений, которые до этого мы уже поставили, – признался Александр.

Кстати, что интересно, Попов ранее был чемпионом института по танцам, и только для шоу Маскарад возобновил занятия.

В моем костюме видно только на полметра вперед. И когда я танцевал на сцене, все было на ощупь. Справа от меня была партнерша, которая со мной репетировала танец, она мне сказала, если что, я тебе подскажу. Но у меня такое впечатление, что это тот случай, где ты танцуешь абсолютно с закрытыми глазами. Мы настолько пытались отработать схему, ведь если бы я сделал больше шагов вперед или меньше назад – мог бы упасть или кого-то задеть своими крыльями. Поэтому этот танец был как с закрытыми глазами и с абсолютным ощущением себя в пространстве, – добавил Попов.

Сама телезвезда считает, что подсказка охотникам об утреннем шоу, о том, что Попугай готовит утром, и о птичке, которая поет по выходным – все это дало понять, что под костюмом Попугая находится ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов.

Надеюсь, вы видели премьеру мега грандиозного, самого загадочного шоу страны Маскарад. Это было фантастически феерично! Попугай из Рио в исполнении Александра Попова наделал много шума. А образ Саши – это праздник! Смотрела шоу с семьей дома, а потом еще до ночи переписывалась с коллегами. Потому что для нас это тоже был огромный, приятный сюрприз, – поделилась своими впечатлениями коллега Александра по шоу Сніданок. Вихідний Валентина Хамайко.

После того, как Попова рассекретили, ему позвонила мама, и, по словам, Саши, она расплакалась от счастья. Потому что она и не догадывалась, что во время просмотра шоу Маскарад на сцене увидит своего сына.

В свою очередь ведущий отметил, что он не имел права никому рассказывать, что именно он и есть Попугай из Рио и что участвует в шоу Маскарад, но, конечно, ему хотелось намекнуть коллегам и друзьям, чтобы они обратили внимание на Попугая, но нельзя было!

Какой карнавал Рио-де-Жанейро. Какой красавчик или красавица, – сказала Юлия Санина, только увидев Попугая из Рио.

Владимир Дантес отметил, что это было невероятное выступление, и предположил, что под образом скрывается радиоведущий Слава Демин.

Когда Попугай вышел на сцену, нам с командой показалось, что это Влад Яма, но потом мы поняли, что это не Влад, – отметил Юрий Ткач.

Напомним,