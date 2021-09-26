Влад Яма с женой удивили пикантными снимками в джакузи
Несколько дней назад хореограф Влад Яма с женой Лилианой отмели 7 годовщину со дня свадьбы. Сейчас же пара вместе с сыном отправилась на уикенд в Одессу.
Влад и Лилиана в полуобнаженном виде расположились в джакузи с бокалами шампанского и фруктами. С панорамного окна открылся прекрасный вид на море.
Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно! Начать с вечернего общего чаепития при свечах, рассказать друг другу, как прошел день. Поехать в другой город или страну. А о путешествии сказать только за час до выезда,‒ написала в новом посте супруга танцора.
Напомним,