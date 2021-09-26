Влад Яма с женой удивили пикантными снимками в джакузи

Несколько дней назад хореограф Влад Яма с женой Лилианой отмели 7 годовщину со дня свадьбы. Сейчас же пара вместе с сыном отправилась на уикенд в Одессу.

Танцор и его возлюбленная настолько прониклись романтической атмосферой отдыха возле моря, что устроили себе релакс-день. К тому же, 5-летний сын Леон позволил маме и папе остаться наедине, увлекшись развлечениями в детском клубе на территории отеля.

Влад и Лилиана в полуобнаженном виде расположились в джакузи с бокалами шампанского и фруктами. С панорамного окна открылся прекрасный вид на море.

Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно! Начать с вечернего общего чаепития при свечах, рассказать друг другу, как прошел день. Поехать в другой город или страну. А о путешествии сказать только за час до выезда,

‒ написала в новом посте супруга танцора.

Стоить отметить, что именно сюрпризом для Лилианы стала поездка на выходные в Одессу. Муж в день отъезда сказал ей, чтобы та быстро собирала вещи, ведь они едут в небольшое путешествие.

Напомним,