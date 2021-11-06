МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.11.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.11.2021

6 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 3 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 06.11.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 3 выпуске на сцене шоу выступили 6 участников: высокотехнологичный Робот, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 3 выпуске в номинацию попали Фея и Котик. К сожалению, шоу покинула Фея.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.11.2021 / пресс-служба канала Украина

На масштабной сцене канала «Украина» самая крылатая участница проекта выступила с песней Ирины Билык «Так просто». Ей подпевал и подтанцовывал весь зал. Но перед этим Фея дала новые подсказки, которые должны были помочь всем догадаться, кто кроется в этом удивительном образе.

Мои маленькие, во время нашего первого рандеву вы меня просто поразили! Каждая Фея должна быть хрупкой, как орхидея, легкой, как перышко, и гибкой, как верба, ведь это – залог нашего совершенства, – рассказала участница гипершоу «МАСКА». – А еще у Фей, как и у людей, есть своя иерархия и статусы. Все зависит от количества времени в полете и качества волшебства. Вот мой статус – незрелый. Да, летаю всего лишь менее четверти века, но результаты впечатляющие.

После этой подсказки Оля Полякова предположила, что Фея выступает на сцене 25 лет, поэтому, например, в этом образе могла замаскироваться певица Екатерина Бужинская. А вот NK | Настя Каменских и Андрей Данилко считают, что это может быть намек на возраст героини – ей 25 лет.

Мне кажется, что подсказка о том, что наша Фея гибкая, как верба, может указывать на то, что там скрывается гимнастка. К примеру, Анна Ризатдинова, – предложила NK | Настя Каменских.

Тогда Оля Полякова отметила, что это также может быть спортсменка Лилия Подкопаева, а DZIDZIO высказал предположение, что там кроется телеведущая и актриса Лилия Ребрик. На этот раз детективы имели право задать участникам один коллективный вопрос, поэтому решили поинтересоваться у Феи, имеет ли она отношение к профессиональному спорту, на что крылатая героиня ответила «да».

Кто скрывался за образом Феи читайте по ссылке.