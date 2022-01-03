Дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за страстного фото с бойфрендом

Бойфренда Маши Поляковой жестко раскритиковали в Сети.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша берет пример с мамы и активно наращивает аудиторию на своей странице в Инстаграм. Сейчас за жизнью девочки следят более 175 тысяч человек.

Интерес публики 16-летняя Маша пытается удержать с помощью ярких фотосессий, совместных фотографий с мамой, а также неожиданных признаний.

В прошлом году наследница Поляковой решилась рассекретить своего бойфренда, которого зовут Денисом. После этого в своем Инстаграм девочка стала чаще публиковать снимки с любимым.

Дочь Оли Поляковой Маша / instagram.com/mashapolyakova

Не стала исключением и минувшая новогодняя ночь. В своем блоге Маша поделилась кадром, где страстно целуется с Денисом на камеру, а также призналась ему в любви.

love ю, - подписала фотографию Маша.

Несмотря на то, что в кадре пара буквально светится от счастья в объятиях друг друга, в комментариях под фотографией Маша получила целую волну хейта.

Маша Полякова с бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

Публика не оценила такую откровенность со стороны дочери Поляковой, раскритиковала внешность Дениса, а также выразила свое убеждение в том, что на самом деле девочка не любит своего парня: «Красивые девочки», «Це хлопець з Машею?», «Мир перевернулся», «Это твоя тысячная любовь. После него еще любви будет, а пока кайфуй».

Напомним,