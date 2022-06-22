Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни

22 июня 2022 15:00 Туренко Андрей
Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни
Реперка Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка Alyona Alyona розповіла, хто з колег її розчарував.

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Артистка Alyona Alyona зізнається, деякі колеги її розчарували. Одним з таких, за словами реперки, є російський актор та шоумен Саша Гудок, який знімався з артисткою у кліпі. 

Від нього, зізнаєтеся, вона чекала більш радикальних дій у соцмережах на підтримку України. 

Найбільше мене розчарувала добірка тих публічних діячів з росії, артистів з шоу-бізнесу, кіно, у яких велика українська аудиторія, які приїжджали до нас. Не думаю, що багато українців слідкують за Галкіним, але він більш радикально висловив свою позицію, ніж більш молодші лідери думок. Круто, що артисти з України, які в Росії жили останні 8 років, все ж закрили там свою діяльність, заборонили свою музику. Це не означає, що моє серце для них вже відкрито назавжди, ні, але добре, що вони все ж таки це зробили. Я не радикальна в цьому сенсі, і не думаю, що «хороший русский – это мертвый русский», можливо, лише в контексті солдат, - говорить артистка журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Реперка Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

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Макс Барських, за словами Alyona Alyona, її приємно здивував, коли заборонив свою творчість у росії. 

Їздячи в росію, та виступаючи там, він зробив найрадикальніший вчинок, він закрив все, заборонив використовувати свою музику у кіно та передачах. Почав одразу щось робити для українців і пішов служити, це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію, що він усвідомив, просить вибачення за останні роки, відмиває репутацію. Це приклад всім, кого слухають в росії, робити так само. Наприклад, Іван Дорн так не зробив, а Макс Барських зробив, для мене це вчинок. Але це не означає, що завтра на сцені ми будемо співати разом одну пісню, - поділилася зірка.

Нагадаємо, 

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