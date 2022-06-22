Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни
Реперка Alyona Alyona розповіла, хто з колег її розчарував.
Від нього, зізнаєтеся, вона чекала більш радикальних дій у соцмережах на підтримку України.
Найбільше мене розчарувала добірка тих публічних діячів з росії, артистів з шоу-бізнесу, кіно, у яких велика українська аудиторія, які приїжджали до нас. Не думаю, що багато українців слідкують за Галкіним, але він більш радикально висловив свою позицію, ніж більш молодші лідери думок. Круто, що артисти з України, які в Росії жили останні 8 років, все ж закрили там свою діяльність, заборонили свою музику. Це не означає, що моє серце для них вже відкрито назавжди, ні, але добре, що вони все ж таки це зробили. Я не радикальна в цьому сенсі, і не думаю, що «хороший русский – это мертвый русский», можливо, лише в контексті солдат, - говорить артистка журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Їздячи в росію, та виступаючи там, він зробив найрадикальніший вчинок, він закрив все, заборонив використовувати свою музику у кіно та передачах. Почав одразу щось робити для українців і пішов служити, це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію, що він усвідомив, просить вибачення за останні роки, відмиває репутацію. Це приклад всім, кого слухають в росії, робити так само. Наприклад, Іван Дорн так не зробив, а Макс Барських зробив, для мене це вчинок. Але це не означає, що завтра на сцені ми будемо співати разом одну пісню, - поділилася зірка.
Нагадаємо,