Андрій Бєдняков розповів про ненависть і байдужість до окупантів

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков вкотре нагадав, що не можна забувати про Маріуполь та інші міста-герої.

Російські окупанти щодня викликають в українців дедалі більше ненависті. Ми відчуваємо образу за людей, які змушені були залишити свої домівки й тікати. Відчуваємо злість за те, що агресори зруйнували гарні та перспективні міста.

Ведучий проекту «Де логіка?» Андрій Бєдняков, думаючи про окупантів, відчуває ненависть та байдужість.

У мені борються ці дві емоції, – поділився ведучий. – Ненависть я до себе не підпускаю, категорично не хочу її відчувати. Вона є в багатьох, і зараз справді підбирається дедалі ближче до мене, але я її відштовхую. Не хочу ненавидіти, бо це випалює зсередини. Мені хочеться байдужості, мабуть… Взагалі не хочу знати, що відбувається у тій країні. Вони живуть своїм життям, ми – своїм. Те, що вони зробили з моїм містом, я не пробачу їм ніколи. Ніколи!

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Андрій щодня дивиться новини, відео та фотографії про Маріуполь. Публікує все у себе в соцмережах і не може добрати слів.

Маріуполь – це біль. Я ніколи не думав, що може бути так боляче, – каже телеведучий. – Маріуполь чудово розвивався. Не скажу, що він був одним із найкращих міст, але в перспективі міг би таким стати. Дуже багато робилося! Прекрасні парки, дитячі майданчики, ресторани. Хороші люди! І коли в тебе це відбирають, стає гидко. Ти ж не вірив і не думав, що таке може статися, що на тебе може напасти сусідня країна.

Бєдняков зізнається, що головна мета зараз – зробити так, щоб ніхто не забував про Маріуполь. Для цього треба говорити, говорити та ще раз говорити!

Не було й години, щоб не згадував своє місто, – зізнається Андрій. – І я не хочу, щоб забували про Маріуполь. Це неможливо! Не можна забувати! Зараз хай не ображаються інші міста, абсолютно ні, але це моє рідне місто, і я розумію, наскільки важливо нам усім пам'ятати, що Маріуполь – це українське місто. І там лишилися люди, які хочуть жити в Україні.

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,