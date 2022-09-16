У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» за участю топових українських зірок

16 сентября 2022 11:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» за участю топових українських зірок
У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» за участю топових українських зірок
Пресслужба

11 вересня на території Київської дитячої залізниці відбувся благодійний захід для дітей та їх батьків «Амбасадор Дитинства».

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Ініціатива відбулась вже в 11-те на території України, цього разу основним напрямком івенту був спорт в честь Дня фізичної культури і спорту України. Головною метою заходу «Амбасадор Дитинства», незмінно є: відволікти дітей від негативних вражень, спогадів та думок, психологічно допомогти дітям та батькам адаптуватися у нових умовах, допомогти дітям та батькам знайти нових друзів, подарувати зустріч з зірками та блогерами, дитячими кумирами.  

Цього разу до «Зіркового десанту» доєднались: Василь Котляров, Андрій Безкровний – dj Bloodless, Олександр Пікалов, POSITIFF, Юлія Сахневич, Юрій Ткач, Wellboy, Ivan Navi, Анна Трінчер, Олег Машуковський, Probass & Hardi, Віталій Козловський, Амадор Лопес, Килиммен з гурту KALUSH, 100лиця, Наталія Валевська, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, YAKTAK, KISHE, Нікіта Ломакін, Влад Ципа, Макс Клімток, Ліля Слесарь, ліл чіпсік, Христя (Христонько), Ledboy, Вікторія Ніро, Маша Данілова, Marisem, Собака Принц Паша та інші кумири малечі.  Юлія Сахневич, Vlad Tsipa та Amador Lopes провели для дітей танцювальні майстер-класи, а ведучими свята стали Андрій Джеджула та Міла Єремєєва. 

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

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Проєкт  «Амбасадор Дитинства» базується на принципі «рівний – рівному». Це наймасштабніший в Україні благодійний фестиваль з соціальної адаптації дітей під час війни. Всеукраїнська громадська ініціатива, яка за час свого існування вже зібрала понад 37 тис. гостей на 11 заходах в 8 областях України. Захід одночасно охоплює  від 4 до 10 тисяч учасників  та більше 20 відомих артистів та блогерів.  До цього ініціатива успішно відбулась в таких містах: Львів, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. 

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

В Києві окрім концерту дітки мали змогу проїхатися Потягом дитинства, заспівати разом із зірками та блогерами гімн України, сфотографуватися зі своїми кумирами та отримати різноманітні подарунки, в тому числі від ФК «Динамо Київ». Всеукраїнська громадська ініціатива з надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям і дітям-переселенцям та іншим дітям  за напрямом спілкування «Амбасадор Дитинства» надзвичайно пишається можливістю подарувати гарний настрій сім'ям, які відвідали івент.

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

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За час дії заходу локацію Дитячої залізниці відвідало близько 5 тис. гостей, яких зустрічали майстер-класи та всілякі зони активностей, пригощали різноманітними смаколиками, напоями та солодощами. У легкій невимушеній атмосфері дітки вивчали Конституцію України – Основний Закон країни, приймали участь в іграх, напралених на просвітницьку діяльность. 

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

Організатором свята виступила Всеукраїнська громадська ініціатива з психологічної і соціальної адаптації дітей «Амбасадор Дитинства» за сприяння Київської дитячої залізниці, БО БФ «Здорове дитинство без меж», що ввійшла в команду управління проєктом та БО «БФ Олександра Пікалова». 

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

У столиці відбувся благодійний захід «Амбасадор Дитинства» / Пресслужба

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