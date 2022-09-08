11-та акція «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим десантом» відбудеться в столиці

8 сентября 2022 12:07 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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11-та акція «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим десантом» відбудеться в столиці
11-та акція «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим Десантом» відбудеться в столиці
пресс-служба

«Амбасадор Дитинства» – це Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний – рівному».

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11 вересня в столиці відбудеться благодійний захід для дітей та їх батьків «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим десантом», щоб провести свій 11-й захід, приурочений до Дня фізичної культури і спорту. Точна адреса: м. Київ, Київська дитяча залізниця, вул. Парково-Сирецька, 4.

Генеральні партнери заходу «Амбасадор Дитинства – Київ»: Київська дитяча залізниця, БО БФ «Здорове дитинство без меж», БО «БФ Олександра Пікалова».

Команда «Амбасадор Дитинства» підготували бомбезну програму заходу:

  • відкриття заходу;
  • шоу-програма з Потягом Дитинства;
  • сцена та діджей;
  • зони для ігор, майстер-класів, просвітницької діяльності;
  • зона зі смаколиками та напоями;
  • виступи зірок;
  • розіграш книжок: «Конституція для всіх: і великих, і малих»;
  • фотосесія та автографсесія із зірками.

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Цього разу до «Зіркового десанту» доєднались: Олександр Пікалов, POSITIFF, Василь Котляров, Андрій Джеджула, Міла Єрємєєва, Андрій Безкровний – dj Bloodless, Анна Трінчер, Олег Машуковський, Probass & Hardi, Wellboy, MOZGI, Ivan Navi, Наталія Валевська, Віталій Козловський, АМАДОР ЛОПЕС,  Килиммен з гурту KALUSH, 100лиця, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, KISHE, Юлія Сахневич, Нікіта Ломакін,  Влад Ципа, Макс Клімток, Христя (Христонько), Ledboy, Вікторія Ніро та інші кумири малечі.

Важливо: вхід безкоштовний, але треба зареєструватись.

Кількість місць обмежена. Безпека – найголовніше!

Тому СКОРІШЕ РЕЄСТРУЙТЕСЬ: https://forms.gle/q9H3ctfwULo1P1mo9

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