11-та акція «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим десантом» відбудеться в столиці
8 сентября 2022 12:07
Туренко Андрій
11-та акція «Амбасадор Дитинства» на одному борту із «Зірковим Десантом» відбудеться в столиці
пресс-служба
«Амбасадор Дитинства» – це Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний – рівному».
11 вересня в столиці відбудеться благодійний захід для дітей та їх батьків «Амбасадор Дитинства»
на одному борту із «Зірковим десантом», щоб провести свій 11-й захід, приурочений до Дня фізичної культури і спорту. Точна адреса: м. Київ, Київська дитяча залізниця, вул. Парково-Сирецька, 4.
Генеральні партнери заходу «Амбасадор Дитинства – Київ»: Київська дитяча залізниця, БО БФ «Здорове дитинство без меж», БО «БФ Олександра Пікалова».
Команда «Амбасадор Дитинства» підготували бомбезну програму заходу:
- відкриття заходу;
- шоу-програма з Потягом Дитинства;
- сцена та діджей;
- зони для ігор, майстер-класів, просвітницької діяльності;
- зона зі смаколиками та напоями;
- виступи зірок;
- розіграш книжок: «Конституція для всіх: і великих, і малих»;
- фотосесія та автографсесія із зірками.
Цього разу до «Зіркового десанту» доєднались: Олександр Пікалов, POSITIFF, Василь Котляров, Андрій Джеджула, Міла Єрємєєва, Андрій Безкровний – dj Bloodless, Анна Трінчер, Олег Машуковський, Probass & Hardi, Wellboy, MOZGI, Ivan Navi, Наталія Валевська, Віталій Козловський, АМАДОР ЛОПЕС, Килиммен з гурту KALUSH, 100лиця, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, KISHE, Юлія Сахневич, Нікіта Ломакін, Влад Ципа, Макс Клімток, Христя (Христонько), Ledboy, Вікторія Ніро та інші кумири малечі.
Важливо: вхід безкоштовний, але треба зареєструватись.
Кількість місць обмежена. Безпека – найголовніше!
Тому СКОРІШЕ РЕЄСТРУЙТЕСЬ: https://forms.gle/q9H3ctfwULo1P1mo9