Леся Нікітюк розповіла, чим займається з рідними у батьківському будинку в Хмельницькому

Як Леся Нікітюк проводить вечори без світла?

Третю добу українці живуть у посиленому режимі тривог – і повітряних, і особистих, внутрішніх. Аби почуватися спокійніше, ведуча проєкту «Пара на мільйон», який щопонеділка показує Новий канал, Леся Нікітюк поїхала до рідного дому в Хмельницький.

Тож вечори економії електроенергії проводить не на самоті, а з батьками, улюбленим песиком Рафіком та маленькими племінницями – Анютою та Полінкою.

Ми співаємо пісні та гріємося біля каміна, бо в нас вимкнули світло, – розповідає племінниця Лесі Нікітюк.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

А от зіркова тітка вважає, що такі вечори без світла, у романтичній атмосфері класні тим, що дають змогу побути всім разом із сім’єю. Рідні Леді Ле розважаються, співаючи українські сучасні хіти. Наприклад, пісню Христини Соловій «Тримай мене міцно» або «TDME» гурту «Антитіла».

Леся Нікітюк ділиться, що зі зв’язком під час вимушених блекаутів також є проблеми.

Ми без світла, без інтернету і зв’язку, але я залізла на яблуню! – жартує ведуча тревел-шоу «Le Маршрутка». – Дякувати Богу, врожай уже зібрали, і якщо що, гепнутись можу тільки я, а не яблука (сміється). Усіх цілую й обіймаю! Тримайтеся. Віримо в ЗСУ і донатимо!

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