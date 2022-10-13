Леся Нікітюк розповіла, чим займається з рідними у батьківському будинку в Хмельницькому
Як Леся Нікітюк проводить вечори без світла?
Тож вечори економії електроенергії проводить не на самоті, а з батьками, улюбленим песиком Рафіком та маленькими племінницями – Анютою та Полінкою.
Ми співаємо пісні та гріємося біля каміна, бо в нас вимкнули світло, – розповідає племінниця Лесі Нікітюк.
Леся Нікітюк ділиться, що зі зв’язком під час вимушених блекаутів також є проблеми.
Ми без світла, без інтернету і зв’язку, але я залізла на яблуню! – жартує ведуча тревел-шоу «Le Маршрутка». – Дякувати Богу, врожай уже зібрали, і якщо що, гепнутись можу тільки я, а не яблука (сміється). Усіх цілую й обіймаю! Тримайтеся. Віримо в ЗСУ і донатимо!
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