Леся Нікітюк розповіла, як рятували з пожежі роботи Марії Примаченко

5 декабря 2022 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк розповіла, як рятували з пожежі роботи Марії Примаченко
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

У першому випуску тревелу «LeМаршрутка» (Новий канал) українці побачать Київську область та незламних українців, які перешкоджали ворогу в просуванні до Києва.

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Третій сезон проєкту «LeМаршрутка» стартує з Київщини. 5 грудня о 20:00 Новий канал покаже перший випуск подорожей Україною воєнного стану Лесі Нікітюк з водієм Богданом Богдановичем, роль якого виконує Ігор Новінчук. Вони розкажуть про окупацію Київської області в лютому цього року та покажуть наслідки. 

Одним із селищ, яке стало на шляху окупантів на початку повномасштабного вторгнення, був Іванків. Незважаючи на жертви, місцеві вважають, що їм пощастило, якщо порівнювати, наприклад, з Бучею, де також стояв ворог. Люди вірять у свого янгола-охоронця – Марію Примаченко. 

Марія Примаченко – одна з найвидатніших українських художниць. Найяскравіша! – говорить Леся Нікітюк. – Вона все життя прожила в селі Болотня поблизу Іванкова, а її фантастичні звірі мандрували по всьому світу: виставлялися в Празі, Парижі, Варшаві, Монреалі. Мисткиня за своє життя написала тисячі картин, і 14 з них були тут, в Іванкові, у справжній скарбниці України – музеї робіт Марії Примаченко.

25 лютого в селищі йшли бої. На жаль, у музей потрапив снаряд, який спричинив пожежу.
 

Над основним залом дуже палало, ми навіть не могли зайти всередину. В одному вікні вдалося вирвати грати, тож туди залізли три чоловіки, – згадує працівниця музею. – Але саме в той зал, де зазвичай експонувалися роботи Марії Примаченко, нікому потрапити не вдалося. На щастя, картин там не було, бо їх заздалегідь перенесли ближче до виходу з музею. Звідти чоловікам було легко їх врятувати. Ми зберегли не лише полотна, а ще й українські рушники. Винесли десь 20% майна музею. Та, на жаль, дуже багато що згоріло.

Леся Нікітюк розповіла, як рятували з пожежі роботи Марії Примаченко / Пресслужба Нового каналу

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Як виявилось, мудрі та сміливі жінки в день початку війни зняли всі картини та склали в одному місці. У випуску «LeМаршрутки» з Київщини показали одну з робіт Марії Примаченко.

Картина «Бугай» – одна з 14 врятованих місцевими жителями та працівниками музею шедеврів світового мистецтва, – показуючи роботу, розповідає ведуча Нового каналу. – Це не лише сила духу! Я не знаю, як це назвати. Тільки наші люди так можуть… Музей згорів, треба відбудовувати повністю. Та коли це зроблять, запрошуємо вас відвідати його й познайомитися зі справжніми героїнями того селища. Енергія неймовірна! Ви ніде так не кайфонете.

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