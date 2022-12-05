Леся Нікітюк розповіла, як рятували з пожежі роботи Марії Примаченко
У першому випуску тревелу «LeМаршрутка» (Новий канал) українці побачать Київську область та незламних українців, які перешкоджали ворогу в просуванні до Києва.
Одним із селищ, яке стало на шляху окупантів на початку повномасштабного вторгнення, був Іванків. Незважаючи на жертви, місцеві вважають, що їм пощастило, якщо порівнювати, наприклад, з Бучею, де також стояв ворог. Люди вірять у свого янгола-охоронця – Марію Примаченко.
Марія Примаченко – одна з найвидатніших українських художниць. Найяскравіша! – говорить Леся Нікітюк. – Вона все життя прожила в селі Болотня поблизу Іванкова, а її фантастичні звірі мандрували по всьому світу: виставлялися в Празі, Парижі, Варшаві, Монреалі. Мисткиня за своє життя написала тисячі картин, і 14 з них були тут, в Іванкові, у справжній скарбниці України – музеї робіт Марії Примаченко.
25 лютого в селищі йшли бої. На жаль, у музей потрапив снаряд, який спричинив пожежу.
Над основним залом дуже палало, ми навіть не могли зайти всередину. В одному вікні вдалося вирвати грати, тож туди залізли три чоловіки, – згадує працівниця музею. – Але саме в той зал, де зазвичай експонувалися роботи Марії Примаченко, нікому потрапити не вдалося. На щастя, картин там не було, бо їх заздалегідь перенесли ближче до виходу з музею. Звідти чоловікам було легко їх врятувати. Ми зберегли не лише полотна, а ще й українські рушники. Винесли десь 20% майна музею. Та, на жаль, дуже багато що згоріло.
Картина «Бугай» – одна з 14 врятованих місцевими жителями та працівниками музею шедеврів світового мистецтва, – показуючи роботу, розповідає ведуча Нового каналу. – Це не лише сила духу! Я не знаю, як це назвати. Тільки наші люди так можуть… Музей згорів, треба відбудовувати повністю. Та коли це зроблять, запрошуємо вас відвідати його й познайомитися зі справжніми героїнями того селища. Енергія неймовірна! Ви ніде так не кайфонете.
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