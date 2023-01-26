«Греммі-2023»: огляд номінантів на музичну премію
Хто лідирує у головних номінаціях за ставками букмекерів
Вже наступного тижня, 5 лютого, відбудеться ювілейна 65-та церемонія вручення музичної премії «Греммі-2023». На арені Crypto.com у Лос-Анджелесі назвуть найкращі композиції року та імена найкращих виконавців.
Читайте також: Жерар Піке вперше після розлучення з Шакірою запостив фото зі своєю дівчиноюТранслювати захід обіцяють CBS і Paramount+. Варто зазначити, що за київським часом церемонія розпочнеться 6 лютого о 2-й годині ночі.
Напередодні головної музичної події ми вирішили нагадати, хто претендує на статуетки в основних номінаціях премії, і на чию перемогу ставлять букмекери.
Список номінантів на «Греммі-2023» у основних категоріях
Запис року
ABBA — Don't Shut Me Down
Адель — Easy on Me
Бейонсе — Break My Soul
Brandi Carlile Featuring Lucius — You and Me on the Rock
Doja Cat — Woman
Гаррі Стайлз — As It Was
Kendrick Lamar — The Heart Part 5
Lizzo — About Damn Time
Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous
Steve Lacy — Bad Habit
Альбом року
ABBA — Voyage
Адель — 30
Bad Bunny — Un Verano Sin Ti
Бейонсе — Renaissance
Brandi Carlile — In These Silent Days
Coldplay — Music of the Spheres
Гаррі Стайлз — Harry's House
Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers
Lizzo — Special
Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous (Deluxe)
Пісня року
Адель — Easy on Me
Бейонсе — Break My Soul
Bonnie Raitt — Just Like That
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay—Z, John Legend & Fridayy — God Did
Gayle — ABCDEFU
Гаррі Стайлз — As It Was
Kendrick Lamar — The Heart Part 5
Lizzo — About Damn Time
Steve Lacy — Bad Habit
Тейлор Свіфт — All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
Найкращий новий виконавець
Anitta
Domi & JD Beck
Latto
Måneskin
Molly Tuttle
Muni Long
Omar Apollo
Samara Joy
Tobe Nwigwe
Wet Leg
Найкраще сольне поп-виконання
Адель — Easy on Me
Bad Bunny — Moscow Mule
Doja Cat — Woman
Гаррі Стайлз — As It Was
Lizzo — About Damn Time
Steve Lacy — Bad Habit
Найкращий поп-дует чи гурт
ABBA — Don't Shut Me Down
Camila Cabello Featuring Ed Sheeran — Bam Bam
Coldplay & BTS — My Universe
Post Malone & Doja Cat — I Like You (A Happier Song)
Sam Smith & Kim Petras — Unholy
Найкраще музичне відео
Адель — Easy on Me
BTS — Yet to Come
Doja Cat — Woman
Гаррі Стайлз — As It Was
Kendrick Lamar — The Heart Part 5
Тейлор Свіфт — All Too Well: The Short Film
«Греммі-2023»: прогнози букмекерів
У категорії «Запис року» багато букмекерських контор запевняють, що перемогу здобуде Адель. Так, на Olbg перемогу пісні Easy on Me оцінюють у 45.5% (6/5.). На перше місце хіт Адель також ставлять закордонні сервіси Legalsportsbetting, Mybookie, Betonline, Betus та інші.
Згідно з прогнозами букмекерів, у Easy on Me найбільші шанси отримає статуетку і у категорії «Пісня року».
Букмекери поки що не можуть визначитися, хто більше заслужив нагороду в номінації «Найкращий альбом року». У Бейонсе з Renaissance та у Адель з альбомом 30 шанси рівні. Хоча сервіс olbg все ж таки віддає перевагу Бейонсе — 44,4% проти 33,3% у Адель.
У категорії «Кращий новий виконавець» із чималим відривом лідирує Latto. На перше місце 24-річної реперші ставлять сервіси Onlinesportsbetting, Mybookie, Legalsportsbetting, Betonline, Betus.
Зазначимо, що найбільше номінацій у Бейонсе (9), Кендріка Ламара (8), Адель (7) та Бренді Карлайл (7).
Раніше став відомий список усіх номінантів на «Оскар-2023».