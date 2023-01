«Греммі-2023»: огляд номінантів на музичну премію

Хто лідирує у головних номінаціях за ставками букмекерів

Вже наступного тижня, 5 лютого, відбудеться ювілейна 65-та церемонія вручення музичної премії «Греммі-2023». На арені Crypto.com у Лос-Анджелесі назвуть найкращі композиції року та імена найкращих виконавців.

Транслювати захід обіцяють CBS і Paramount+. Варто зазначити, що за київським часом церемонія розпочнеться 6 лютого о 2-й годині ночі.

Напередодні головної музичної події ми вирішили нагадати, хто претендує на статуетки в основних номінаціях премії, і на чию перемогу ставлять букмекери.

Список номінантів на «Греммі-2023» у основних категоріях

Запис року

ABBA — Don't Shut Me Down

Адель — Easy on Me

Бейонсе — Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius — You and Me on the Rock

Doja Cat — Woman

Гаррі Стайлз — As It Was

Kendrick Lamar — The Heart Part 5

Lizzo — About Damn Time

Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous

Steve Lacy — Bad Habit

Альбом року

ABBA — Voyage

Адель — 30

Bad Bunny — Un Verano Sin Ti

Бейонсе — Renaissance

Brandi Carlile — In These Silent Days

Coldplay — Music of the Spheres

Гаррі Стайлз — Harry's House

Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo — Special

Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Пісня року

Адель — Easy on Me

Бейонсе — Break My Soul

Bonnie Raitt — Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay—Z, John Legend & Fridayy — God Did

Gayle — ABCDEFU

Гаррі Стайлз — As It Was

Kendrick Lamar — The Heart Part 5

Lizzo — About Damn Time

Steve Lacy — Bad Habit

Тейлор Свіфт — All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Найкращий новий виконавець

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Найкраще сольне поп-виконання

Адель — Easy on Me

Bad Bunny — Moscow Mule

Doja Cat — Woman

Гаррі Стайлз — As It Was

Lizzo — About Damn Time

Steve Lacy — Bad Habit

Найкращий поп-дует чи гурт

ABBA — Don't Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran — Bam Bam

Coldplay & BTS — My Universe

Post Malone & Doja Cat — I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras — Unholy

Найкраще музичне відео

Адель — Easy on Me

BTS — Yet to Come

Doja Cat — Woman

Гаррі Стайлз — As It Was

Kendrick Lamar — The Heart Part 5

Тейлор Свіфт — All Too Well: The Short Film

«Греммі-2023»: прогнози букмекерів

У категорії «Запис року» багато букмекерських контор запевняють, що перемогу здобуде Адель. Так, на Olbg перемогу пісні Easy on Me оцінюють у 45.5% (6/5.). На перше місце хіт Адель також ставлять закордонні сервіси Legalsportsbetting, Mybookie, Betonline, Betus та інші.

Згідно з прогнозами букмекерів, у Easy on Me найбільші шанси отримає статуетку і у категорії «Пісня року».

Букмекери поки що не можуть визначитися, хто більше заслужив нагороду в номінації «Найкращий альбом року». У Бейонсе з Renaissance та у Адель з альбомом 30 шанси рівні. Хоча сервіс olbg все ж таки віддає перевагу Бейонсе — 44,4% проти 33,3% у Адель.

У категорії «Кращий новий виконавець» із чималим відривом лідирує Latto. На перше місце 24-річної реперші ставлять сервіси Onlinesportsbetting, Mybookie, Legalsportsbetting, Betonline, Betus.

Зазначимо, що найбільше номінацій у Бейонсе (9), Кендріка Ламара (8), Адель (7) та Бренді Карлайл (7).

