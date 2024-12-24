Комікеса Аліна Блажкевич розповіла, без чого не уявляє застілля
24 грудня 2024 16:02
Комікеса Аліна Блажкевич
Пресслужба Нового каналу
Учасниця шоу «єПитання» Аліна Блажкевич назвала особливу страву, без якої неможливе святкування.
За лаштунками шоу Нового каналу «єПитання» комікеса Аліна Блажкевич назвала свій.
Впевнена, що страва, яка має бути на кожному святі, це пюре. Обовʼязково! А з чим воно буде – мені байдуже. Тож якщо немає пюре, я не вважаю свято повноцінним, – з усмішкою каже Аліна Блажкевич.
Комікеса Аліна Блажкевич на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Інколи бувало, що ми справді старалися, але не вийшло приготувати так, як задумали з самого початку. Хоча всі страви були смачні! – зазначає комікеса. – Найбільше запамʼяталися «Піцки Насті» – це мініпіци. Раніше вона готувала їх не раз, і це була нереальна смакота. Та на самій зйомці щось пішло не так, тому страва не дуже вдалася (усміхається).
Нагадаємо,