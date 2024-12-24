Комікеса Аліна Блажкевич розповіла, без чого не уявляє застілля

Учасниця шоу «єПитання» Аліна Блажкевич назвала особливу страву, без якої неможливе святкування.

Святковий стіл – це не просто їжа, а й символ затишку та гостинності. Запашні страви, ароматні напої, святковий декор та душевна атмосфера створюють ту саму магію, яка збирає рідних і друзів разом. І в кожного є універсальний елемент, без якого важко уявити будь-яке свято.

За лаштунками шоу Нового каналу «єПитання» комікеса Аліна Блажкевич назвала свій.

Впевнена, що страва, яка має бути на кожному святі, це пюре. Обовʼязково! А з чим воно буде – мені байдуже. Тож якщо немає пюре, я не вважаю свято повноцінним, – з усмішкою каже Аліна Блажкевич.

Комікеса Аліна Блажкевич на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Разом із колежанками з «Тріо різні» Аліна готувала для зйомок YouTube-шоу «Тости». Однак не завжди все вдавалося.

Інколи бувало, що ми справді старалися, але не вийшло приготувати так, як задумали з самого початку. Хоча всі страви були смачні! – зазначає комікеса. – Найбільше запамʼяталися «Піцки Насті» – це мініпіци. Раніше вона готувала їх не раз, і це була нереальна смакота. Та на самій зйомці щось пішло не так, тому страва не дуже вдалася (усміхається).

Нагадаємо,