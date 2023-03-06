Нову концертну програму Олі Полякової першими побачать військові

Співачка Оля Полякова оголосила про благодійний концерт для ЗСУ.

Додатковий виступ Олі Полякової відбудеться 8 березня у КВЦ «Парковий» о 14:00. На концерт будуть запрошені ті, хто бере активну участь у наближенні нашої перемоги: військові, лікарі, працівники ДСНС, волонтери та ін. Для них вхід на концерт буде безкоштовним.

Я дуже скучаю за своєю публікою. І кожен концерт у цей складний час - це не лише улюблена робота, але й абсолютно нові емоції від зустрічі з людьми, котрі дуже змінилися за останній рік. Ми усі стали як одна велика родина. Це неповторні відчуття, які роблять нас усіх ближчими та сильнішими. Окрім цього, для мене зараз важливо працювати ще й для тих, чий графік і можливості обмежені службою та поміччю населенню, країні, але кому також, а можливо й більше ніж іншим, потрібні позитивні емоції та заряд хорошого настрою, - коментує співачка власне рішення.

Раніше повідомлялось про перший масштабний виступ співачки від початку повномасштабного вторгнення, який почнеться о 19:00. Частина коштів від концерту буде направлена на закупку дронів та пікапів під Бахмут.

Співачка Оля Полякова / Пресслужба

До програми, яка отримала назву «Все буде добре», увійдуть улюблені хіти українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Це нове шоу, яке прийде на зміну легендарної програми «Королева Ночі». Режисером концерту виступить Герман Ненов.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Що: Великий сольний концерт Олі Полякової

Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а

Коли: 08.03.2023, 14:00 та 19:00

Квитки: https://bit.ly/Olya_Polyakova

Телефон для довідок: 050 471 23 28

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