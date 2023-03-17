Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які нові звички, пов’язані зі сном, з’явилися в неї за останній рік

17 марта 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які нові звички, пов’язані зі сном, з’явилися в неї за останній рік
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь також розповіла про свої вечірні та ранкові ритуали.

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17 березня відзначають Міжнародний день сну. За рік повномасштабної війни сон усіх українців точно став більш чутливим і, на жаль, неодноразово переривався звуком вибухів чи сиреною повітряної тривоги. Але й до цього наші незламні люди звикли… 

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» розповіла, які нові звички, пов’язані зі сном, з’явилися в неї.

Мій сон за останній рік пережив кілька етапів. Перші пів року – нуль снів, режим «сплю з розплющеними очима і в спортивному костюмі». Другі пів року – сплю вже в піжамі, але одне око пильнує, – розповідає телеведуча. – Сни почали з’являтися лише два місяці тому. Переважно це набір розмазаних картинок без сюжету, такий собі «вінегрет від Морфея». Ну і головне, весь рік я прокидаюся від найменшого звуку, навіть якщо то просто чхнув тарган. Прокидаюсь миттєво і з ентузіазмом. Бо відчуваю себе більш захищеною, коли вдягнена і на ногах.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Увечері та зранку в Олени-Крістіни Лебідь є кілька важливих ритуалів.

До сну готуюся дуже «мімімішно». Цьом-цьом усіх домашніх і Сарочку. Вкладаюся в ліжко, звісно, з телефоном. І, як то кажуть, найкращий знак, що вже час спати, коли телефон вдруге гепнеться на обличчя, – сміється ведуча «Аферистів в сітях». – Після сну ритуал майже в усіх господарів собак однаковий. Насамперед: ням-ням – Сарочці, в туалет – Сарочці, лапки мити – Сарочці, зубки чистити – Сарочці, дві повітряні кульки – Сарочці (це гра така). І лише після цього: ням-ням – Крістіні, душ – Крістіні, снідати й чистити зубки – Крістіні (сміється).

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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новини війна особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь

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