Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які нові звички, пов’язані зі сном, з’явилися в неї за останній рік

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь також розповіла про свої вечірні та ранкові ритуали.

17 березня відзначають Міжнародний день сну. За рік повномасштабної війни сон усіх українців точно став більш чутливим і, на жаль, неодноразово переривався звуком вибухів чи сиреною повітряної тривоги. Але й до цього наші незламні люди звикли…

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» розповіла, які нові звички, пов’язані зі сном, з’явилися в неї.

Мій сон за останній рік пережив кілька етапів. Перші пів року – нуль снів, режим «сплю з розплющеними очима і в спортивному костюмі». Другі пів року – сплю вже в піжамі, але одне око пильнує, – розповідає телеведуча. – Сни почали з’являтися лише два місяці тому. Переважно це набір розмазаних картинок без сюжету, такий собі «вінегрет від Морфея». Ну і головне, весь рік я прокидаюся від найменшого звуку, навіть якщо то просто чхнув тарган. Прокидаюсь миттєво і з ентузіазмом. Бо відчуваю себе більш захищеною, коли вдягнена і на ногах.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Увечері та зранку в Олени-Крістіни Лебідь є кілька важливих ритуалів.

До сну готуюся дуже «мімімішно». Цьом-цьом усіх домашніх і Сарочку. Вкладаюся в ліжко, звісно, з телефоном. І, як то кажуть, найкращий знак, що вже час спати, коли телефон вдруге гепнеться на обличчя, – сміється ведуча «Аферистів в сітях». – Після сну ритуал майже в усіх господарів собак однаковий. Насамперед: ням-ням – Сарочці, в туалет – Сарочці, лапки мити – Сарочці, зубки чистити – Сарочці, дві повітряні кульки – Сарочці (це гра така). І лише після цього: ням-ням – Крістіні, душ – Крістіні, снідати й чистити зубки – Крістіні (сміється).

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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