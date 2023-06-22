І знову «Душевно, по-домашньому»! Юрій Великий із сольною програмою на біс у Києві

29 червня у Києві відбудеться вже другий благодійний концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого. Збір гостей – о 18:00, початок – о 19:00.

Це велике сольне шоу входить у серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ «Парковий». Закуповуємо дрони та пікапи захисникам за кошти з ваших квитків. Так, гроші з минулого концерту 12 березня були спрямовані на закупівлю 2 дронів для 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Долучайтесь!

Юрій Великий – гуморист, пародист, актор і автор студії «Квартал 95», відомий своїми гострими пародіями на найдовбанутіших політиків сьогодення.

Як каже сам Юра: «Куди не долітають наші «Байрактари» чи «Хаймарси», туди точно дістають наші жарти. Коли ми сміємось над ворогом, він стає для нас не таким страшним».

29 червня чекайте багаж влучного сарказму й гумору. Назва програми «Душевно, по-домашньому». Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юри – окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у цю мить Юра придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись гарним настроєм і допомогти нашим захисникам!

«Такі концерти направлені на створення позитивних емоцій у глядачів, тому що гумор в наш час дуже потрібен для підтримки бойового духу і покращення настрою. Ми зібрали найкращу програму за останній рік, тому я впевнений, що очікування глядачів виправдаються на 100%.

На концерті глядачі зможуть побачити більше десятка пародій, серед яких будуть як улюблені українські діячі, так і відомі представники країни агресора. Думаю, обов'язково з'являться й нові персонажі. Хто це буде? Нехай поки залишиться маленькою інтригою.

«У тих містах, де вже пройшла частина концертів, нас дуже тепло зустрічали глядачі, які змогли отримати не тільки задоволення від концерту, але й взяти участь у благодійних аукціонах та задонатити на допомогу нашим захисникам. І наш обов'язок – підтримувати тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни», – поділився Юрій.

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Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі КВЦ «Парковий», з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо в залі представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть на її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.