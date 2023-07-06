Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступили з благодійним концертом до Дня Конституції України

6 июля 2023 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступили з благодійним концертом до Дня Конституції України
Катерина Бужинська та Михайло Грицкан
Пресслужба

Концерт до Дня Конституції України у Києві Михайла Грицкана та Катерини Бужинської став символічним завершенням першої частини Великого благодійного туру «ВОЛЯ».

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За рік війни на рахунку Михайла Грицкана та Катерини Бужинської сотні  благодійних мистецьких заходів,  два десятки спільних концертів в Європі та Україні та понад 3 млн грн, спрямованих на допомогу Україні із заходів за участі артистів.

Організатори виступу «Квартал-Концерт» поділилися: «Концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана – частина великої серії наших благодійних подій у КВЦ «Парковий», кожен з них дуже потужний, але цей вирізнився енергетикою. Люди прийшли провести День Конституції з українською піснею, наблизити перемогу. Були і сльози, і радість, але найбільше відчувалась гордість та єдність! Квиток коштував усього 200 грн – всього декілька горняток кави, але ми перетворили їх на справжнє свято та донат на допомогу Україні»,.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан / Пресслужба

Традиційно під час пісні «ВОЛЯ» відбувся флешмоб – у залі розгорнули 40-метровий прапор України, а також провели благодійний аукціон.

На всіх виступах є невеликий прапор, підписаний бійцями бригади «Едельвейс». Його ми залишаємо у місці проведення концерту і оголошуємо благодійний аукціон за нього. Розгортаємо великий прапор України – об‘єднуємо глядачів, співаємо разом пісню «Воля», а в той час проходить збір коштів. Зібрані кошти з кожного концерту всеукраїнського туру «ВОЛЯ» подвоює головний партнер – телеканал Ukraine World News. У День Конституції, на честь свята, зібрану суму було потроєно, – розповіла команда Михайла Грицкана.

Співак Михайло Грицкан / Пресслужба

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У День Конституції України було зібрано 80 тис. грн. Всі кошти будуть передані на потреби ЗСУ (на 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини, на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46-ту десантно-штурмову бригаду).

Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя, – слова Катерини Бужинської під час проведення одного з благодійних аукціонів.

Співачка Катерина Бужинська / Пресслужба

Друга частина всеукраїнського благодійного туру «ВОЛЯ» відбудеться вже восени.

Нагадаємо, 

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Хмара тегів

новини війна ЗСУ концерт Катерина Бужинська Михайло Грицкан

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