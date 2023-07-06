Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступили з благодійним концертом до Дня Конституції України
Концерт до Дня Конституції України у Києві Михайла Грицкана та Катерини Бужинської став символічним завершенням першої частини Великого благодійного туру «ВОЛЯ».
Організатори виступу «Квартал-Концерт» поділилися: «Концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана – частина великої серії наших благодійних подій у КВЦ «Парковий», кожен з них дуже потужний, але цей вирізнився енергетикою. Люди прийшли провести День Конституції з українською піснею, наблизити перемогу. Були і сльози, і радість, але найбільше відчувалась гордість та єдність! Квиток коштував усього 200 грн – всього декілька горняток кави, але ми перетворили їх на справжнє свято та донат на допомогу Україні»,.
Традиційно під час пісні «ВОЛЯ» відбувся флешмоб – у залі розгорнули 40-метровий прапор України, а також провели благодійний аукціон.
На всіх виступах є невеликий прапор, підписаний бійцями бригади «Едельвейс». Його ми залишаємо у місці проведення концерту і оголошуємо благодійний аукціон за нього. Розгортаємо великий прапор України – об‘єднуємо глядачів, співаємо разом пісню «Воля», а в той час проходить збір коштів. Зібрані кошти з кожного концерту всеукраїнського туру «ВОЛЯ» подвоює головний партнер – телеканал Ukraine World News. У День Конституції, на честь свята, зібрану суму було потроєно, – розповіла команда Михайла Грицкана.
Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя, – слова Катерини Бужинської під час проведення одного з благодійних аукціонів.
Друга частина всеукраїнського благодійного туру «ВОЛЯ» відбудеться вже восени.
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