«Пара на мільйон»: фіналістка реаліті Настя Талпа виходить заміж

Блогерка та флористка, відома глядачам за участю в реаліті «Пара на мільйон», Настя Талпа розповіла про заручини та майбутнє весілля.

За пару Насті Талпи та Марка Куцевалова на проєкті «Пара на мільйон» вболівала половина України. В соцмережах Нового каналу глядачі активно обговорювали стосунки між учасниками та міркували, чи будуть вони разом після завершення зйомок. Але після проєкту пара розпалася.

І днями Настя повідомила, що виходить заміж! Не за Марка. Її обранця звуть Богдан. Він – немедійна людина, тому Настя не публікує його фото в соцмережах. В ексклюзивному коментарі для Нового каналу фіналістка «Пари на мільйон» розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком завдяки роботі. Богдан замовив у неї рекламу, вони зустрілися – так все й почалося.

Освідчення було для мене дуже неочікуваним. Десь за п'ять днів до нього Богдан влаштував романтичний вечір на даху із саксофоністом. І мені чомусь здалося, що щось могло бути тоді (усміхається). Але ні, – пригадує Настя. – І ось за тиждень до мого дня народження ми поїхали в ресторан. Богдан почав говорити дуже приємні слова й дістав каблучку! Я була приємно шокована.

Блогерка та флористка Настя Талпа / Пресслужба Нового каналу

Наречені вже почали готуватися до весілля! Його планують зіграти невдовзі – восени. Тож тепер Настя – у приємних святкових клопотах.

Я завжди мріяла про весілля з безліччю гостей, гарною сукнею, церемонією, батьками та донькою, – розповідає Настя. – Я, до речі, вже була заміжня, але тоді ми просто розписалися. Цього разу все буде саме так, як має бути!

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