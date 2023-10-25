Jerry Heil розповіла про свої екозвички
З початком великої війни Jerry Heil переглянула свої екозвички.
У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, артистка розповіла про екозвички, набуті під час війни.
Після початку повномасштабного вторгнення я майже перестала купувати новий одяг. Мені просто не хочеться. І знаю, що так у багатьох, – ділиться Jerry Heil. – Також майже не фарбуюся для виступів на сцені, лише малюю стрілки на очах.
По-перше, так я бережу шкіру від абсорбування шкідливих речовин разом із потом. А по-друге, велика кількість декоративної косметики виробляється з нафти. І навіть якщо самі продукти не тестують на тваринах, то можуть тестувати їхні інгредієнти. І цього вже ніяк не перевірити, на жаль, – пояснює співачка. – Тому я максимально обмежила користування косметикою. Це ще й чарівно береже мій бюджет.
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