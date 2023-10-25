Jerry Heil розповіла про свої екозвички

25 жовтня 2023 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Jerry Heil розповіла про свої екозвички
Співачка Jerry Heil
Пресслужба Нового каналу

З початком великої війни Jerry Heil переглянула свої екозвички.

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Однією з жертв повномасштабного вторгнення стала природа в Україні. Адже постійні бомбардування та обстріли призводять до пожеж, руйнування критичної інфраструктури, забруднення повітря, води та землі. І про це варто говорити! Jerry Heil – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка постійно наголошує на збереженні екології. Вона вже давно користується еколайфхаками, за допомогою яких піклується про природу. Однак зірка має й кілька нових. 

У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, артистка розповіла про екозвички, набуті під час війни.

Після початку повномасштабного вторгнення я майже перестала купувати новий одяг. Мені просто не хочеться. І знаю, що так у багатьох, – ділиться Jerry Heil. – Також майже не фарбуюся для виступів на сцені, лише малюю стрілки на очах.

Альона Альона та Джері Хейл / Пресслужба Нового каналу

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Зірка назвала головні причини, чому відмовилася від косметики.

По-перше, так я бережу шкіру від абсорбування шкідливих речовин разом із потом. А по-друге, велика кількість декоративної косметики виробляється з нафти. І навіть якщо самі продукти не тестують на тваринах, то можуть тестувати їхні інгредієнти. І цього вже ніяк не перевірити, на жаль, – пояснює співачка. – Тому я максимально обмежила користування косметикою. Це ще й чарівно береже мій бюджет.

Нагадаємо, 

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