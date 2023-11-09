Назар Задніпровський розповів, чим найбільше пишається

Напередодні дня народження зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про найбільші досягнення в кар’єрі.

9 листопада день народження відзначає український актор, народний та заслужений артист України, виконавець ролі Васі в серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський.

Напередодні цього особливого дня він поділився особистими думками про свою кар’єру.

Найбільше в житті я пишаюся своєю славетною акторською династією. А також своєю сім'єю, своїми дітьми, – без роздумів каже Назар Задніпровський. – Якщо говорити про творчість, то на екрані пишаюся трилогією «Скажене весілля», серіалом «Будиночок на щастя», шоу «Велика різниця». У театрі важливими є головні ролі у виставах «Моя професія – синьйор з вищого світу», «Тев'є-Тевель», «Авантюра Нікодима Дизми» і «Конотопська відьма», які є зараз у репертуарі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

У коментарях для Нового каналу актор зізнався, що дуже радіє відновленню театру та кіно після паузи на початку повномасштабного вторгнення. Він каже, що його творчі роботи – це єдине, чим він може порадувати людей у воєнний час. Тож максимально старається це робити. І робити якісно!

Цього літа ми зняли п’ятий сезон «Будиночка на щастя»! – каже Задніпровський. – Під час зйомок я відчував і радість, і відповідальність, і величезну вдячність ЗСУ. Зрозуміло, що за таких умов було завдання зняти дуже якісний комедійний продукт. Інакше люди не зрозуміють, чому ми раптом працюємо та заробляємо гроші, а в результаті не піднімаємо настрій у такий складний час. Нам буде дуже приємно, якщо вдасться трішки відволікти та розважити українців.

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