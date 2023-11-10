«Розсміши коміка»: розпочинаються кастинги в легендарне гумористичне шоу

Вже навесні в ефірі мовника – улюблений проект мільйонів «Розсміши коміка», який для Нового зніматиме Студія «Квартал 95».

Два коміки, 60 секунд і жарти. Впізнали? Легендарний формат гумористичного шоу «Розсміши коміка» виробництва Студії «Квартал 95» повертається на українське телебачення! Тепер народна розважальна програма виходитиме на Новому каналі. Коли? А вже навесні!

Тож важлива новина: розпочинаються кастинги, аби кожен охочий – автор жартів та гумористичних замальовок – міг взяти участь та спробувати свої сили.

Однією з коміків, яких треба буде розсмішити учаснику, стане Леся Нікітюк.

Свого часу цей проект став моєю путівкою в життя. Я брала участь у ньому чотири рази, і досі пам'ятаю всі жарти, – ділиться Леся Нікітюк в одному з інтерв'ю. – Коли тільки придумали цей формат, то підтягували на кастинг усіх КВКшників. Тих, хто вміє жартувати й веселити людей. Ми тоді вже десь років п'ять вели свою діяльність, тож і пішли на кастинг та пройшли його. Виступили, заробили 20 тисяч гривень, наступного разу 50. А через вісім років прийшли ще раз і заробили гроші, які передали в Хмельницький, у дитячу лікарню. Я дуже сподіваюся, що в цьому сезоні «Розсміши коміка» ми відкриємо нові обличчя в світі українського гумору.

Нагадаємо,