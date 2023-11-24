На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако»

24 листопада 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако»
На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако»
Пресслужба каналу ТЕТ

У новому спецсезоні «Ліги Сміху. Волонтерський десант 2» на телеканалі ТЕТ жорстко висміяли чоловіків, які дременули з України через повномасштабне вторгнення.

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Тих, хто вдаючи з себе патріота, безтурботно катається найдорожчими курортами світу. Цю гостру тему в пісенному конкурсі у спецсезоні «Ліги Сміху. Волонтерський десант 2» порушила команда з Кам'янця-Подільського «Наш Формат», тренером якої є Станіслав Боклан.

За період війни наш президент відзначив майже кожен батальйон, кожну бригаду. Не відзначив хіба лише батальйон Монако. Коли наша армія вийшла до кордону 24 лютого, вони виїхали ще 22-го, – саркастично оголосив номер своїх підопічних Стас Боклан.

Псевдопатріотів з узбережжя Середземного моря гумористи прозвали алкозалежним батальйоном.

Одного ранку, десь на світанку, напав підступно на неню рашистський легіон. І в ту ж хвилину в центрі Монако вже сформувався батальйон. Став в оборону у всіх готелях алкозалежний батальйон, – заспівав «Наш Формат».

На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако» / Пресслужба каналу ТЕТ

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Учасники «Ліги Сміху. Волонтерський десант 2» висміяли тих, хто окопався на пляжах, тих, кого «накриває» бурбоном, тих, хто бореться з росіянами на європейських лежаках і «тримає» Дубай. У своєму виступі вони згадали громадського діяча та волонтера Сергія Притулу, а також благодійний фонд «Повернись живим».

Вези, Притула, нам пантенолу, щоб повернутися живим. Закрийте небо хоч парасолькою. Рятуйте, люди, ми горим, – заспівали гумористи з команди «Наш Формат».

Ще більше актуального гумору та волонтерських місій чекає на глядачів у нових випусках проєкту «Ліга Сміху. Волонтерський десант 2». Щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ команди змагаються за право доставити автівку українським захисникам, а оцінюють їх Ігор Ласточкін, Станіслав Боклан і нові тренери –  Ірина Сопонару, Іван Кухарчук, Тарас Стадницький, Настя Оруджова, Влад Куран та Олександр Степаненко.

Нагадаємо, 

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