Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil прокоментували натяк MELOVIN на фальсифікацію результатів Нацвідбору
4 лютого відбулося оголошення переможців Національного відбору на «Євробачення-2024». Перемогу виборов дует alyona alyona та Jerry Heil з композицією «Teresa & Maria».
Учасник цьогорічного Національного відбору на «Євробачення-2024» MELOVIN, який за результатами суддівського та глядацького голосування отримав 18 балів і посів третє місце, натякнув, що Нацвідбір нібито був «куплений». alyona alyona вперше прокоментувала звинувачення співака.
Знаєте, я постійно кажу одне й теж: «Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є». Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть, – зазначила співачка.
Нагадаємо,