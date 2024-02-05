Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil прокоментували натяк MELOVIN на фальсифікацію результатів Нацвідбору

5 лютого 2024 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil прокоментували натяк MELOVIN на фальсифікацію результатів Нацвідбору
Jerry Heil та alyona alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

4 лютого відбулося оголошення переможців Національного відбору на «Євробачення-2024». Перемогу виборов дует alyona alyona та Jerry Heil з композицією «Teresa & Maria».

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Тож саме alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну вже у першому півфіналі «Євробачення-2024», який відбудеться 7 травня 2024 року у Мальме, Швеції. Переможниці Нацвідбору «Євробачення-2024» в «Сніданку з 1+1» прокоментували натяки MELOVIN щодо необʼєктивності результатів.

Учасник цьогорічного Національного відбору на «Євробачення-2024» MELOVIN, який за результатами суддівського та глядацького голосування отримав 18 балів і посів третє місце, натякнув, що Нацвідбір нібито був «куплений». alyona alyona вперше прокоментувала звинувачення співака.

Знаєте, я постійно кажу одне й теж: «Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є». Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть, – зазначила співачка.

Jerry Heil та alyona alyona / пресслужба каналу 1+1 Україна

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Також Jerry Heil розповіла, що номер до виступу на головній сцені «Євробачення» у травні ще зазнає змін та вони з alyona alyona дослухаються до порад членів журі Нацвідбору-2024.

Нагадаємо, 

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