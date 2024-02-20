Віталіна Біблів розповіла про поповнення в сім’ї
20 лютого 2024 12:30
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу
Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про особисте.
Віталіна Біблів, навпаки, старанно приховує своє особисте життя. Каже, що не любить говорити про це, бо воно ж особисте.
Відомо, що у акторки є чоловік, але ще немає діток. З початком великої війни думки щодо поповнення в родині стали бентежними.
Стосовно дітей у мене нестабільне відчуття. Саме зараз я боюсь їх народжувати, – зізнається Віталіна. – Фактор війни дуже впливає на мене, я не знаю, що може чекати на дитинку. Хоча захоплююся жінками, які наважуються. У мене є колеги-актриси, які нещодавно народили. І це прекрасно! Життя триває. Та в мені наче щось перемкнуло. Я боюся. Звісно, розумію усі кармічні штуки про те, що в кожного своя історія. І ми з вами живемо під час війни, бо нам потрібно це все пройти та відпрацювати. Та якщо я можу захистити цю ненароджену дитину, то, може, варто це зробити? Не знаю. Такі думки в мене останні два місяці.
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Коли я була маленька, мріяла мати велику сім’ю. Пам'ятаю, сиділа в бабусі на трасі Миколаїв-Київ, продавала цибулю, вишні, яйця, дивилася на авто, які проїжджали повз, і думала: «От виросту, буде в мене семеро дітей, мікроавтобус, поїздки на море», – задумливо розповідає акторка. – Знаєте, я дуже багато сил віддала дітям, працюючи аніматоркою. Ти ж там не лише клоун, а ще й дитячий психолог. Про проблеми говорила батькам, вони пропрацьовували, а потім приходили й дякували. І в якийсь момент я заморилася. Але взагалі, підсумовуючи, скажу – як Бог дасть. Якщо дасть, то, звісно, будемо народжувати (усміхається).
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