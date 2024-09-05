Хто зверху 13 сезон: суперсили Лесі Нікітюк під час зйомок

5 вересня 2024 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Хто зверху 13 сезон: суперсили Лесі Нікітюк під час зйомок
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Нові ігри та нові перемоги на шоу «Хто зверху?» стартують уже сьогодні! О 20:00 на Новому каналі покажуть перший випуск 13-го сезону улюбленого розважального проєкту для всієї сім’ї.

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Напередодні ефіру шоу «Хто зверху?» пропонуємо дізнатися дещо цікаве про знімальний процес. Власними залаштунковими секретами поділилася ведуча шоу та капітан жіночих команд Леся Нікітюк.

Уже багато років я працюю в характерному для телебачення графіку. Тому з'явилися певні звички, – говорить зірка. – Можу по шість годин не ходити в туалет. Поспати дві години, відпрацювавши 16-годинний робочий день, і продовжувати далі зйомки. Так може тривати до чотирьох днів. Потім мені потрібен один день відіспатись, і можу далі працювати в такому графіку.

Леся Нікітюк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Під час зйомок цього сезону, які відбувалися влітку, Леся Нікітюк опублікувала на своїй Instagram-сторінці Reels, де показала, як проходить день на знімальному майданчику. Там розповіла, що в один день створюється два випуски «Хто зверху?». А що вона робить у паузі між зйомками?

Зазвичай маю годинку перерви. Рівно на 20 хвилин мене залишають у гримерці саму. Я медитую. Це допомагає оговтатися, – ділиться ведуча. – Потім п'ю каву чи воду, бо протягом знімального дня не їм. Максимум – шматочок шоколаду чи пару ковтків «коли». Мені треба акумулювати енергію, яка під час зйомок повністю йде на роботу. Якщо поїм, то ця енергія потрібна буде на перетравлення їжі. Тому я цього не роблю.

Нагадаємо, 

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