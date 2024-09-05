Хто зверху 13 сезон: суперсили Лесі Нікітюк під час зйомок

Нові ігри та нові перемоги на шоу «Хто зверху?» стартують уже сьогодні! О 20:00 на Новому каналі покажуть перший випуск 13-го сезону улюбленого розважального проєкту для всієї сім’ї.

Напередодні ефіру шоу «Хто зверху?» пропонуємо дізнатися дещо цікаве про знімальний процес. Власними залаштунковими секретами поділилася ведуча шоу та капітан жіночих команд Леся Нікітюк.

Уже багато років я працюю в характерному для телебачення графіку. Тому з'явилися певні звички, – говорить зірка. – Можу по шість годин не ходити в туалет. Поспати дві години, відпрацювавши 16-годинний робочий день, і продовжувати далі зйомки. Так може тривати до чотирьох днів. Потім мені потрібен один день відіспатись, і можу далі працювати в такому графіку.

Леся Нікітюк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок цього сезону, які відбувалися влітку, Леся Нікітюк опублікувала на своїй Instagram-сторінці Reels, де показала, як проходить день на знімальному майданчику. Там розповіла, що в один день створюється два випуски «Хто зверху?». А що вона робить у паузі між зйомками?

Зазвичай маю годинку перерви. Рівно на 20 хвилин мене залишають у гримерці саму. Я медитую. Це допомагає оговтатися, – ділиться ведуча. – Потім п'ю каву чи воду, бо протягом знімального дня не їм. Максимум – шматочок шоколаду чи пару ковтків «коли». Мені треба акумулювати енергію, яка під час зйомок повністю йде на роботу. Якщо поїм, то ця енергія потрібна буде на перетравлення їжі. Тому я цього не роблю.

Нагадаємо,