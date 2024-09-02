Олександр Рудинський розповів деталі про зйомки англійською для Netflix

2 вересня 2024 17:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Рудинський розповів деталі про зйомки англійською для Netflix
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Як Олександр Рудинський готувався до зйомок для Netflix.

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На вистави з його участю розкуповують квитки за лічені хвилини, а серіали та фільми стають рейтинговими в ефірі та збирають сотні тисяч переглядів на YouTube. Йдеться про одного з найпопулярніших молодих українських акторів, якого восени можна буде побачити у двох серіалах Нового каналу – «Голова» та «Зв’язок», Олександра Рудинського. 

Також хлопець знімається у міжнародних проектах. Актор розповідає, що під час перших поїздок на зйомки за кордон почувався дискомфортно, треба було звикнути. В цьому дуже допомагали партнери.

Ми разом гуляли чи вечеряли в кафе. Дуже запам’ятався вечір, коли пішли на третю частину «Аватара» та дивилися цей тригодинний фільм мовою оригіналу без субтитрів. Тому я швидко адаптувався йвідчув легкість у спілкуванні, – каже Сашко – До речі, щодо мови! Оточення сприяло, але також удосконалювався сам. Давно перейшов на перегляд кіно та серіалів мовою оригіналу. Зараз на зйомках в іншій країні я спокійно можу поставити режисеру всі запитання, які мене цікавлять. Там, насправді, перший і головний критерій – це твоя акторська майстерність. Оцінюють та затверджують виключно за цим. А щодо вимови англійською, зазвичай, є коуч, з яким ти зідзвонюєшся напередодні, і ви просто по тисячу разів проговорюєте виключно твої фрази.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

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Місяць тому на Netflix вийшов оригінальний історичний серіал «Декамерон», де Рудинський виконав одну з ролей. Там з мовою була дещо інша ситуація.

Події серіалу відбуваються у Флоренції. Всі герої не прив’язані до Британії чи Америки, тому вимова акторів була не дуже важливою. Це спокійно виправдовувалося тим, що персонажі з різних регіонів, тому мають неідеальну англійську, – каже Олександр. – Але все одно у вільний час я завжди намагався займатися. В перервах у вагончику для акторів разом із партнером по сцені та товаришем Рікі з Британії ми прокачували мою вимову. Начитували репліки по декілька разів, і він допомагав вдосконалити деякі моменти.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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