Олександр Рудинський розповів деталі про зйомки англійською для Netflix
Як Олександр Рудинський готувався до зйомок для Netflix.
Також хлопець знімається у міжнародних проектах. Актор розповідає, що під час перших поїздок на зйомки за кордон почувався дискомфортно, треба було звикнути. В цьому дуже допомагали партнери.
Ми разом гуляли чи вечеряли в кафе. Дуже запам’ятався вечір, коли пішли на третю частину «Аватара» та дивилися цей тригодинний фільм мовою оригіналу без субтитрів. Тому я швидко адаптувався йвідчув легкість у спілкуванні, – каже Сашко – До речі, щодо мови! Оточення сприяло, але також удосконалювався сам. Давно перейшов на перегляд кіно та серіалів мовою оригіналу. Зараз на зйомках в іншій країні я спокійно можу поставити режисеру всі запитання, які мене цікавлять. Там, насправді, перший і головний критерій – це твоя акторська майстерність. Оцінюють та затверджують виключно за цим. А щодо вимови англійською, зазвичай, є коуч, з яким ти зідзвонюєшся напередодні, і ви просто по тисячу разів проговорюєте виключно твої фрази.
Події серіалу відбуваються у Флоренції. Всі герої не прив’язані до Британії чи Америки, тому вимова акторів була не дуже важливою. Це спокійно виправдовувалося тим, що персонажі з різних регіонів, тому мають неідеальну англійську, – каже Олександр. – Але все одно у вільний час я завжди намагався займатися. В перервах у вагончику для акторів разом із партнером по сцені та товаришем Рікі з Британії ми прокачували мою вимову. Начитували репліки по декілька разів, і він допомагав вдосконалити деякі моменти.
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