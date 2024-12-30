Наталя Могилевська розповіла про різдвяні традиції для доньок

Також за лаштунками зйомок проєкту «єПитання» співачка Наталя Могилевська розкрила секрет фірмової куті.

Рік тому стало відомо, що народна артистка України Наталя Могилевська удочерила двох дівчаток. Зараз донечкам співачки Софії та Мішель – чотири та тринадцять років відповідно.

За лаштунками зйомок нового сезону інтелектуально-розважального шоу «єПитання», яке навесні покаже Новий канал, зірка розповіла про святкові звичаї у їхній сім’ї.

Дівчата вчать різдвяні та новорічні вірші. Це обов’язково. Але особлива наша традиція – різдвяний квест. Разом із доньками й татом ми по всьому будинку та навколо нього ходимо по стрілочках та написах і шукаємо подарунки. І їх дуже багато! В мене є таке переконання: краще двічі на рік – на день народження та Різдво – дати цілу купу подарунків, аніж купувати щось щодня чи щотижня. Зізнаюся, після того як усі дізналися, що в мене тепер є дві донечки, то почали нести на концерти презенти для них. Але я не хочу їх розбалувати. Не хочу, щоб вони були «зірковими дітьми». Дівчата живуть у строгості. Тому частину я передаю в дитячі будинки, а іншу зберігаю та дарую на Новий рік та на їхні дні народження. Але там по 20–30 подарунків за один раз! (усміхається).

Наталя Могилевська з доньками / Пресслужба Нового каналу

Святковий стіл теж готують усі разом. Наталя Могилевська відчула хист та інтерес до приготування страв у старшої донечки, тому активно передає їй кулінарні знання й секрети.

Цьогоріч ми самі спекли дуже смачні різдвяні пряники. Я навчила Мішель готувати борщ та кутю. До речі, готую цю традиційну різдвяну страву за особливим рецептом. Я не люблю сіру кашу, до якої всі звикли (усміхається). Моя кутя – красива та дуже смачна, – розповідає артистка. – За основу беру полбу. Це пшенична крупа, яка ще не розкрита. Вона дуже красива, цільнозернова, приємного коричневого кольору. І, головне, значно корисніша. Замість цукру кладу мед. Цукор ми геть не їмо. Та й взагалі, найшкідливіше, що продається в магазині, ми робимо самі. Наприклад, бублики, печиво, майонез, кетчуп. Все власного домашнього виробництва.

До речі, Наталя Могилевська має ще одну нову добру різдвяну традицію: дарувати святковий настрій не лише своїм донькам, а й усім дітям!

У дитинстві батьки мене завжди водили в театр на новорічні ранки, – каже артистка. – Цю традицію я вирішила продовжити зараз. Тож напередодні Нового року показувала виставу «Я вдома», а от 7 січня буде вистава «Доньки». Тепер я роблю шоу з новорічною атмосферою для людей (усміхається). Всіх запрошую!

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