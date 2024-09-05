«Неймовірні дуети»: Наталя Могилевська прийшла на кастинг?

5 вересня 2024 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Неймовірні дуети»: Наталя Могилевська прийшла на кастинг?
Співачка Наталя Могилевська
Пресслужба

4 вересня глядачі шоу «Неймовірні дуети» дізналися, чий дует з MÉLOVIN захопив увагу журі та вхопив квиток до грандфіналу наживо.

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Як артисти створюють неповторне аранжування, підбирають «ті самі» образи та ставлять хореографію? Ці та багато інших інсайдів ви можете дізнатися у свіжих випусках «Неймовірних дуетів»! Щосереди о 20:00 глядачам Нового каналу випадає шанс не лише отримати натхнення, а й зазирнути за лаштунки підготовчого процесу до виступу. 

У третьому випуску талант-шоу настала черга MÉLOVIN ділитися настановами зі співаками-аматорами. 

Погодився стати наставником «Неймовірних дуетів», бо подумав: «Мене вже наоцінювали, чому б не дати можливість і собі побути в цій ролі»? (cміється). Я брав участь у кастингах багатьох проєктів, після чого вирішив: не буду повторювати помилки, яких припускалися судді щодо мене. А ще зізнаюся, що після «Х-Фактора» мав зіркову хворобу. Це жахливий стан і перша поразка, з якою довелося попрацювати, – каже MÉLOVIN. – Мій ідеальний портрет учасника: мати музичне ДНК, не боятися чути «ні» та кардинально змінювати імідж. До того ж мені не важливий лише вокал. Я обовʼязково звертаю увагу на особистість та що їй болить.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба Нового каналу

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Першим етапом на «Неймовірних дуетах» є відбір чотирьох найкращих, який зірковий наставник проводить разом із ведучим шоу Нового каналу Євгеном Таллером. Сотні учасників відправили візитівки з надією потрапити саме до цього артиста. Серед них були і співачки, які присвячували йому пісні.  

Колись я виклав фото в сорочці та з трояндою і підписав його так: «Хочу на «Холостяк». Але то я жартував! Під час відбору в мене склалося враження, що ми обирали мені партнерку (усміхається). І як це оцінювати? – дивується співак. – Було небагато учасників, які мені справді сподобалися. Одну з претенденток я назвав «музичною аристократкою». Ще в шоу взяв участь працівник ДТЕК, який талановито та професійно співав. Інша виконавиця мала впізнаваний тембр, красивий голос і міміку, як у Адель. А коли я побачив фінальну учасницю, одразу подумав: «Наталя Могилевська прийшла на кастинг!» (усміхається). У мене є проблемки з зором. Але потім вона почала співати, і я зрозумів: «Це те, що треба. Потужне світло».

Нагадаємо, 

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MELOVIN новини особисте життя зірок Новий канал Наталія Могилевська Неймовірні дуети

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