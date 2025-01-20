Назар Задніпровський розповів, хто готуватиме сина-випускника до вишу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів про продовження акторської династії.

Назар Задніпровський – народний та заслужений артист України з акторської родини. І, здається, творча династія продовжиться! Оскільки син Назара Михайло теж планує піти шляхом батька, дідуся і прадідуся та навчатися на актора.

Він сам сказав: «Тату, мабуть я буду вступати до театрального». Бо до того розмови були лише про комп'ютери, Силіконову долину, IT та заробляння грошей. Купував йому курс у комп’ютерній академії, син сам складав програми. Але я все одно «капав і капав» щодо акторства. Казав: «IT-шників тисячі, і ти можеш бути просто одним з класних. А от стати п’ятим поколінням акторської династії в Україні… Ти виділятимешся, до тебе точно буде особлива увага». Помаленьку я пробував зацікавити його цим, радити, яку літературу почитати, на які вистави сходити. І, бачите, вдалося, – говорить виконавець головної ролі серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя». – Чесно кажучи, я хочу трішки прищепити йому свій смак. Хоча це дуже важко, адже в нього вже давно складене власне бачення – фільмами, комп'ютерними іграми, сюжетами в ютубі, друзями та спортом. Але я додаю до того ще трішки свого.

Назар Задніпровський з сім'єю / Пресслужба Нового каналу

У будь-якому театральному виші є творчий конкурс, до нього потрібно ретельно готуватися. Назар Задніпровський каже, що займатися його син точно буде, але навряд чи з ним.

Я пораджуся з тим художнім керівником курсу, який буде набирати студентів. Думаю, у нього є людина, якій він поручить підготовку. Або підкаже, куди звернутися. Єдине знаю, що дуже не люблять, коли в інститут приходять після якоїсь театральної школи і вважають себе майстрами. Вони люблять «свіжу глину», адже майстер набирає курс, а не до нього приходить уже «спечений глечик», – ділиться актор. – А якщо майстер скаже: «Назаре, позаймайся ти», я буду радий допомогти. А ще в період підготовки, думаю, що син має сходити на пари до студентів випускного курсу, подивитися дипломні вистави, обов'язково відвідати заняття з сольфеджіо та танців. Куди педагоги скажуть, туди його й відправлю. Щоб не було, що «Назар тисне». Моє завдання – підказати та спрямувати.

Чекайте свіжі серії «Будиночка на щастя» з улюбленими акторами вже навесні в ефірі Нового каналу!

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