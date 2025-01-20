Леся Нікітюк пригадала захопливу пригоду, яка сталася з нею багато років тому

20 січня 2025 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк пригадала захопливу пригоду, яка сталася з нею багато років тому
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про памʼятну мить з подорожей.

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Розкрити найцікавіший факт з життя або вправно збрехати про себе – у цьому суть одного з раундів «Хто зверху?» Щоразу зіркові учасники разом із глядачами Нового каналу намагаються відрізнити реальність і фантазію у «Правді чи брехні». Не оминає конкурс-одкровення і ведучих. 

Зірка шоу «єПитання», четвертий сезон якого вийде навесні на Новому каналі, капітан жіночої команди в розважальному шоу Нового «Хто зверху?» Леся Нікітюк поділилася пригодницькою історією.

Дуже багато років тому я мандрувала світом. Одного разу стрибала з парашутом у тандемі з висоти 4200 метрів. Сталося це в Фіджі. Коли вистрибнули з літака, роздивлялася острів під час польоту. І тут помітила, як повз мене пролітала зграя фіджійських качок. Я втрапила просто в них, вхопила лапу однієї, яка була найближче до мене. Таке відбувалося! – пригадує Леся Нікітюк. – Думала, мене заклюють ще в повітрі. Та, на щастя, минулося. Я полетіла вниз і дуже гарно приземлилася, качка полетіла догори.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Хоч решта чоловічої команди на чолі з капітаном Богданом Шелудяком не повірили Лесі, її опонент у цьому раунді Cheev вирішив покластися на інтуїцію. Співак сказав, що історія правдива. І таки не помилився!

Було дуже страшно, як зараз памʼятаю. Мене випихали з цього літака, чесно кажучи (усміхається). Бо 4200 метрів – це коли ти летиш, а повітря грає з твоєю шкірою, яка наче відстає від кістки, – пояснює ведуча Нового каналу. – А потім ми спускалися все нижче й нижче. Коли були на рівні близько 800 метрів від землі, повз нас летів ключ фіджійських качок. І я справді врізалася в одну з них. Тож це правда!

Нагадаємо, 

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