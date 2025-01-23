Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей

23 січня 2025 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей
Співачка Alyona Alyona
Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками розважального шоу «Хто зверху?» Alyona Alyona розповіла, за що вона готова платити будь-які кошти.

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Знаменитості часто стають обʼєктами обговорень не лише через досягнення або стосунки, а й через те, як вони розпоряджаються статками. Та попри високі доходи, і в селебритіз є пріоритети у витратах. Цим вони доводять, що багатство не завжди означає марнотратство. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», випуски якого можете переглянути на сайті та YouTube Нового каналу, реперка Alyona Alyona розповіла про речі, на які поки що не готова витрачатися. 

Мені поки що шкода витрачати гроші на дорогі косметологічні процедури. Знаю, що вже є косметологія найвищого рівня. Деякі процедури, які стають дедалі популярнішими, коштують дуже дорого. От на них я поки не хочу витрачатися, – каже Alyona Alyona. – Можливо, через те, що мені вони ще не потрібні. І хоч кажуть, що це класно, та мені все одно шкода (сміється).

Alyona Alyona на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Однак є послуги, за які учасниця «Хто зверху?» готова платити будь-які гроші. І вони теж повʼязані з доглядом:

Можу віддати будь-які гроші за масаж. Це моя підтримка! Адже постійно напружена, та й вожу з собою велику кількість речей. Тому масаж – саме те, що розвантажує. У процесі релаксую, а після маю значно більше енергії, – додає реп-виконавиця.

Нагадаємо, 

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