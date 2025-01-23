Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік

Український актор Олександр Рудинський розповів про зовнішність.

Навіть якщо ви не знаєте його імені, то візуально точно ідентифікуєте. Олександр Рудинський – актор театру та кіно, якого можна побачити в багатьох повнометражних фільмах («Найкращі вихідні», «Збори ОСББ»), серіалах («Перші ластівки», «Голова», «Зв’язок» від Нового каналу) та навіть у продуктах світового кінематографу («Декамерон» від Netflix та «Агентство» від Paramount).

Звісно, його кар’єра стрімко розвивається, адже Олександр має акторський талант і професіоналізм. Але не менш важливий момент – яскрава зовнішність.

Зовнішність – це мій cheat code у професії, – говорить Саша. – Пам’ятаю, дуже комплексував у дитинстві через вуха та рудий колір волосся. Коли з друзями набешкетували, то помічали лише мене, бо голова світилась у натовпі. А зараз мені це на користь, бо легше впізнати. Це приємно (усміхається). Взагалі мені подобається бути впізнаваним, бо за рахунок цього більше ходять у театр. Я мріяв про це! Наприклад, зайшов якось у магазин одягу, консультант підійшов і сказав: «Перепрошую, що відволікаю. Я нещодавно був на виставі «Калігула» й хочу вам подякувати». І ще ми сфотографувалися. Дуже приємно, коли впізнають завдяки театру.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Хейтерів у Олександра небагато. Можна сказати, майже немає. Або актор просто не звертає на них увагу.

В Instagram можуть написати раз на два-три місяці, – каже Рудинський. – Може бути беззмістовний хейт, а може бути конструктивна критика. Якщо це обґрунтований коментар стосовно моєї роботи в кіно чи театрі, то мені цікаво розібратися, чому так вважають. Я можу ходити й думати про це. А от з приводу гнівних коментарів, то такого не пам’ятаю взагалі.

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