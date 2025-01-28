Дмитро Вівчарюк висловив свою позицію щодо обов'язків громадян перед державою

Зірка серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк розповів про дитинство та почуття несправедливості.

Доношував одяг за сестрою, їв сою замість курятини та здавав металолом. Український актор Дмитро Вівчарюк, відомий ролями в кіно та серіалах, розповів про дитинство у багатодітній родині, яке припало на складні 90-ті. Він упевнений: мати велику сім’ю – це щастя, але актор не приховує свого розчарування рівнем державної допомоги багатодітним родинам.

Ти мусиш віддати борг державі! Який борг?! Я все життя вигризав те, що зараз маю. Я не зірка, така сама людина, як і всі, – говорить Дмитро Вівчарюк. – Моя мама народила шістьох, але в неї немає ні статусу матері-героїні, нічого. Батьки працювали, як воли, щоб нас забезпечити. Я доношував за сестрою рейтузи, боявся на фізкультурі перевдягатися, робив це останнім, тому що був у колготках, бо не мав підштаників. Швидко перевдягався, разом зі штанами їх якось знімав, щоб ніхто не побачив. Знаю, що таке бутерброд без масла з ковбасою, яка світиться. Знаю, що таке на звалищі збирати металолом, щоб його здати, аби потім собі якусь жуйку купити, або мамі 5–10 гривень принести. Я все це пройшов.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Попри всі труднощі, актор з вдячністю згадує батьків, які зробили все можливе, аби виховати дітей гідними людьми.

Мама з татом на максимум витискали, – пригадує Дмитро Вівчарюк. – Батьки їздили на Чернігівську, купляли нам там ковбасу для бутербродів, яку бабусі виносили з заводу, щоб трохи підзаробити. Так виходило дешевше. Мама робила котлети з сої, а ми їх їли та думали, що то курятина. Я не скаржуся, дуже люблю батьків, вклоняюся їм за те, що вони зробили. Бо виховати шестеро дітей, і жоден з нас не спився, не скурився, не знаркоманився – це цінно.

Дмитро Вівчарюк вже сам батько, має двох синів, але не може змиритися з несправедливістю, з якою зіткнувся в дитинстві.

Багатодітність мене завжди тригерила. За обіди в школі ми платили, для багатодітних родин вартість була меншою, але для мене це як пунктик. Що держава для нас зробила? – обурюється Дмитро Вівчарюк. – За медичні послуги ми платили, так само і я зараз плачу за своїх дітей. Сплачую податки, то можу сказати – державі борг віддаю. Ну, який борг! Це мій свідомий вибір – лишатися тут і захищати те, що я люблю. Те, що мені близьке.

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