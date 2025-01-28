Дмитро Вівчарюк висловив свою позицію щодо обов'язків громадян перед державою

Ексклюзив 28 січня 2025 10:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Дмитро Вівчарюк висловив свою позицію щодо обов'язків громадян перед державою
Актор Дмитро Вівчарюк
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк розповів про дитинство та почуття несправедливості.

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Доношував одяг за сестрою, їв сою замість курятини та здавав металолом. Український актор Дмитро Вівчарюк, відомий ролями в кіно та серіалах, розповів про дитинство у багатодітній родині, яке припало на складні 90-ті. Він упевнений: мати велику сім’ю – це щастя, але актор не приховує свого розчарування рівнем державної допомоги багатодітним родинам.

Ти мусиш віддати борг державі! Який борг?! Я все життя вигризав те, що зараз маю. Я не зірка, така сама людина, як і всі, – говорить Дмитро Вівчарюк. – Моя мама народила шістьох, але в неї немає ні статусу матері-героїні, нічого. Батьки працювали, як воли, щоб нас забезпечити. Я доношував за сестрою рейтузи, боявся на фізкультурі перевдягатися, робив це останнім, тому що був у колготках, бо не мав підштаників. Швидко перевдягався, разом зі штанами їх якось знімав, щоб ніхто не побачив. Знаю, що таке бутерброд без масла з ковбасою, яка світиться. Знаю, що таке на звалищі збирати металолом, щоб його здати, аби потім собі якусь жуйку купити, або мамі 5–10 гривень принести. Я все це пройшов.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Попри всі труднощі, актор з вдячністю згадує батьків, які зробили все можливе, аби виховати дітей гідними людьми.

Мама з татом на максимум витискали, – пригадує Дмитро Вівчарюк. – Батьки їздили на Чернігівську, купляли нам там ковбасу для бутербродів, яку бабусі виносили з заводу, щоб трохи підзаробити. Так виходило дешевше. Мама робила котлети з сої, а ми їх їли та думали, що то курятина. Я не скаржуся, дуже люблю батьків, вклоняюся їм за те, що вони зробили. Бо виховати шестеро дітей, і жоден з нас не спився, не скурився, не знаркоманився – це цінно.

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Дмитро Вівчарюк вже сам батько, має двох синів, але не може змиритися з несправедливістю, з якою зіткнувся в дитинстві. 

Багатодітність мене завжди тригерила. За обіди в школі ми платили, для багатодітних родин вартість була меншою, але для мене це як пунктик. Що держава для нас зробила? – обурюється Дмитро Вівчарюк. – За медичні послуги ми платили, так само і я зараз плачу за своїх дітей. Сплачую податки, то можу сказати – державі борг віддаю. Ну, який борг! Це мій свідомий вибір – лишатися тут і захищати те, що я люблю. Те, що мені близьке.

Нагадаємо, 

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