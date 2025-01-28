Фіма Константиновський заручився
Скоро ведучий Фіма Константиновський поведе кохану до вівтаря! А поки пригадуємо їхню романтичну історію кохання.
Молодята познайомилися в Tinder і чатилися близько чотирьох днів перед тим, як побачитися офлайн.
Коли почали спілкуватися з Лізою, мені одразу сподобалося, що вона взагалі не знала, чим я займаюся, де працюю. І це підкупило, коли зрозумів, що вона прийшла до мене не через те, що десь бачила, а тому що сподобався, – пригадував ведучий.
Зустрілися з Лізою в її машині. Вона приїхала за мною і повезла у звичайний парк на Парковій (вулиця в Києві. – Прим. ред.). Побачення провели за її планом, хоча я міг стати жертвою (усміхається). Адже щось могло піти не так: сів у машину до незнайомки, яка повезла мене в парк, де немає людей. Як вам таке? – з усмішкою розповідав Фіма. – Але ми так круто спілкувалися, що я одразу зрозумів: це абсолютно моя людина. Прийшла в звичайних джинсах і кросівках, що мені теж дуже імпонувало.
У перші місяці стосунків пара познайомилася з батьками одне одного і зʼїхалася:
Насамперед ми поїхали в Дніпро, де зустрілися з моїми рідними. А потім вирушили разом з батьками з Дніпра до Києва, де мешкають Лізині. Відтоді часто зустрічаємося. Батьки коханої живуть недалеко. І так у нас утворилася велика сімʼя, – поділився ведучий.
Щиро вітаємо Фіму Константиновського із заручинами і бажаємо щастя, гармонії та яскравого майбутнього під мирним небом!
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