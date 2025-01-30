Гуморист Володимир Черняк пригадав, як тяжко йому давалися перші гроші

Ексклюзив 30 січня 2025 12:18 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Гуморист Володимир Черняк пригадав, як тяжко йому давалися перші гроші
Гуморист Володимир Черняк
Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками шоу «єПитання» гуморист Володимир Черняк розповів про перші гроші.

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Перший заробіток – це не просто гроші, а відчуття незалежності й крок до фінансової самостійності. Кожен має унікальну історію, і зірки не виняток. Так, ведучий Нового каналу Фіма Константиновський розпочинав з роботи аніматором, а голлівудський актор Джордж Клуні працював продавцем взуття. 

Учасник шоу «єПитання» (Новий канал), гуморист Володимир Черняк пригадав, як працював на Херсонщині чотири літа поспіль.

Починаючи з 11 класу і аж до четвертого курсу університету я щоліта їздив на навантаження кавунів у село Таврія на Херсонщину. Жив у тьоті Галі, разом з іншими заробляли 200 гривень за тонну. Зарплату ділили на цілу бригаду, частиною якої був і я. У середньому вантажили фуру за день. А це 24 тонни кавунів! – каже Володя Черняк. – То були гроші, які давалися дуже важко. Бригада складалася з шістьох працівників і працювала з пʼятої ранку до першої ночі. Однак не шкодую, бо треба було заробляти, щоб мати можливість забезпечувати себе.

Гуморист Володимир Черняк / Пресслужба Нового каналу

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Згодом у пріоритеті Володимира став гумор і ведення свят. 

Перейшов на такі напрямки, як ведучий дискотеки, весілля, корпоративів, а потім потрапили з командою на телебачення, і закрутилося, – з усмішкою ділиться комік. – Але досі памʼятаю ту роботу. Особливо як на навантаженні їли кавуни. Ти не можеш влупити одразу весь (усміхається). Спочатку розбиваєш його, рукою дістаєш середину, трохи зʼїдаєш, перевертаєш червоним донизу, щоб ворони не помітили, і залишаєш на решту дня.

Живіть весну і дивіться шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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