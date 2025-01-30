Антоніна Хижняк розповіла, як емоційність та нервовість допомагають їй у роботі

30 січня 2025 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк розповіла, як емоційність та нервовість допомагають їй у роботі
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Тоня Хижняк розповіла про вимогливість до себе.

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Для когось мати синдром відмінника – безумовний плюс. Комусь ця риса постійно заважає та додає проблем. У кожного своє ставлення до перфекціонізму та «правильності» в усьому. Про свій емоційний характер та бажання робити все на максимум розповіла відома акторка, яку можна побачити у двох сезонах серіалу Нового каналу «Зв’язок», Антоніна Хижняк.

Мені важливо робити все так, щоб мені подобалося, – ділиться Тоня. – Оскільки я схильна до перфекціонізму, то інколи важко досягти бажаного рівня. Тож дуже часто фруструю, тривожуся, на чомусь гіперфіксуюсь. Або ж, навпаки, під тиском справ можу просто лежати й нічого не робити. Такі от крайнощі. В мене трохи істеричний тип особистості. Доволі нервовий, тривожний. Моя психофізика дуже рухлива. Але це допомагає у професії. Бо можна набрати розгін від нуля до ста лише за дві з половиною секунди.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Акторка розповідає, що кілька разів у житті зверталася по пораду до спеціаліста.

З психологами я працювала точково. Обговорювала певні ситуації або намагалась зрозуміти про себе щось конкретне. Щоб жити далі та встигати вдихати й видихати між проєктами та зйомками, – розповідає Хижняк. – Хоча в мене непростий характер: багато протиріч та внутрішніх конфліктів. Маю, наприклад, уникаючий тип прив’язаності. Це коли одночасно ти прагнеш стосунків, любові та прийняття, але при найменшій можливості досягнення цього відмовляєшся й тікаєш. Я не знаю, чи таке свідомо можна надбати. Напевно, це результат якихось травм та життєвого досвіду. Але з цим точно можна працювати.

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Попри все Тоня задоволена тим, як розвивається її кар’єра. Вона готова активно працювати та втілювати ще більше проєктів. Внутрішньо відчуває себе навіть на кілька років молодшою.

Я почуваюся на 27. Просто подобається ця цифра (усміхається). А взагалі, мені здається, що 27 звучить не так інфантильно, як 22, але й не так солідно, як 34, – сміється акторка. – А якщо чесно, боюся не цифр. Боюся, що прокинусь у певному віці та зрозумію, що чогось не зробила чи щось втратила. І буду дуже шкодувати.

Нагадаємо, 

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